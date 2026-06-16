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Povodom Svetskog dana muzike, 21. juna na Velikoj sceni (20.00) biće održan svečani operski Gala koncert, kojim ćemo i ozvaničiti kraj pozorišne sezone na Velikoj sceni 2025/26. uz učešće prvaka, solista, Hora i Orkestra Narodnog pozorišta pod dirigentskom upravom gosta iz Italije, maestra Đanluke Marčana.

U okviru ovog veličanstvenog događaja, publika će imati priliku da uživa u veoma bogatom i raznovrsnom programu koji obuhvata najlepše arije, duete i horska izvođenja iz brojnih poznatih opera, opereta i kancona.

Najveći broj dela biće zastupljen iz opusa Đuzepea Verdija ("Moć sudbine", "Rigoleto", "Aida", "Travijata", "Don Karlos"), a repertoar će biti obogaćen i ostvarenjima Franca Lehara ("Đudita", "Zemlja smeha", "Vesela udovica"), Vinčenca Belinija ("Norma"), Đakoma Pučinija ("Toska"), Žorža Bizea ("Karmen"), Volfganga Amadeusa Mocarta ("Don Đovani"), Žaka Ofenbaha ("Hofmanove priče"), Petra Iljiča Čajkovskog ("Evgenije Onjegin"), Johana Štrausa ("Slepi miš"), Imra Kalmana ("Kneginja čardaša")...

Foto: Privatna arhiva Sonja



Svečani ton ovom događaju doneće i izvođenje popularnih napolitanskih kancona Rodolfa Falva ("Dicitencello vuje") i Luiđija Dence ("Funiculě, Funiculŕ"), kao i arije Las hijas del Zebedeo iz istoimene čuvene španske zarzuele Ruperta Šapija.

U režiji Ivane Dragutinović Maričić nastupiće Sonja Šarić Kosovac, Anđela Simić, Dejan Maksimović, Željka Zdjelar, Sofija Pižurica, Vladimir Andrić, Dragutin Matić, Sanja Kerkez, Snežana Savičić Sekulić, Janko Sinadinović, Aleksandra Stamenković, Jasmina Trumbetaš Petrović, Vesna Đurković i Ivanka Raković Krstonošić.

Svetski dan muzike, 21. jun, ustanovljen je na predlog nekadašnjeg ministra kulture Francuske Žaka Langa, a povelja o tom prazniku potpisana je 1997. godine u Budimpešti.

Potpisnice su bile Francuska, Češka, Španija, Italija, Grčka i Turska, a u međuvremenu, u obeležavanju Svetskog dana muzike učešće je uzelo više od sto zemalja, uključujući i Srbiju.

Bonus video: Kako zvuči opera "Karmen"