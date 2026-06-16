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Pozorišni reditelj, univerzitetski profesor i jedan od osnivača omladinskog pozorišta Dadov, Rusmil-Slavenko Saletović, preminuo je u 79. godini, saopšteno je iz ovog beogradskog pozorišta.

Kao dugogodišnji šef katedre za Pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) i čovek koji je svojim radom oblikovao generacije umetnika, Saletović je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj i regionalnoj kulturi.

Rođen je 11. maja 1948. u Visokom, FNR Jugoslavija. Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju upisao je 1968. godine u klasi profesora dr Huga Klajna. Diplomirao je, sa najvišom ocenom, u klasi profesora Dimitrija Đurkovića 1972. godine.

Sezone 1973/1974. bio je stalni reditelj Drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. 1. aprila 1974. godine izabran je za asistenta na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, da bi napredujući kroz zvanja, 1991. godine bio izabran za redovnog profesora.

Foto: Printscreen/Youtube

Dugogodišnji je šef katedre za Pozorišnu i radio režiju. U dva mandata biran je za prodekana Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Obavljao je funkciju prorektora Univerziteta umetnosti. Aktuelni je Predsednik Saveta Univerziteta umetnosti u Beogradu i Predsednik Upravnog odbora Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu.

Na pozorišnim scenama Novog Sada, Sarajeva, Sombora, Tuzle, Šapca, Niša, Kragujevca, Zrenjanina, Zaječara, Leskovca, Pirota, Tršića, Tivta, Užica, Herceg Novog, Kruševca i Beograda, režirao je više sto predstava.