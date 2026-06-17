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Na današnji dan 2015. godine preminuo je legendarni glumac Vlastimir Đuza Stojiljković. Dramski umetnik je nakon smrti kremiran i sahranjen u najvećoj tajnosti, ali tek godinu dana nakon njegove smrti otkriveno je gde se tačno nalazi grobnica.

Naime, grobnica u kojoj je sahranjen nalazi se na periferiji Novog groblja u Beogradu.

Foto: Marina Lopičić

Niko nije znao gde je sahranjen

Glumčeva supruga Dušanka Stojiljković odlučila je da urnu s njegovim pepelom položi u grobnicu sa ostacima svojih roditelja Živka i Vere Vranjanac.

Po Đuzinoj smrti, njegov verni drug Vlasta Velisavljević nije bio pozvan ni na njegovu kremaciju ni na polaganje urne, a slučajno je i sam saznao gde može da ode i poseti svog kolegu iz klase i prijatelja.

Foto: Zorana Jevtić

- Niko nije znao gde je sahranjen, ali saznalo se. Jedan električar iz Ateljea pratio je Dušanku kad mu je davala 40 dana. Sedeo je pred njenom kućom i čekao da ona krene na groblje. Sad znamo gde je i mogu da odem da mu upalim sveću - rekao je Vlasta.

Umetnik nije razumeo odluku kolegine supruge Dušanke da mu, kako su tada pisali mediji, tokom poslednjih dana zabrani kontakt s kolegama.

Foto: Youtube

- Obilazio sam ga. Dušanka je zabranila svima da ga posećuju, ali meni nije mogla. Rekao sam onom upravniku: "Nemojte da se šalite, ko meni može da zabrani da vidim Đuzu". Kaže on da su se oni tako sporazumeli s familijom - ispričao svojevremeno je Vlasta.

Čuveni nadimak

Glumac Vlastimir Stojiljković svima je ostao upamćen po nadimku Đuza. Ipak, retko ko zna kako je zaradio taj nadimak. Nije ga mnogo voleo, ali se dobro uklopio u njegovu životnu priču.

Vlastimir Đuza Stojiljković, i Olga Ivanović u seriji Pozorište u kući Foto: RTS promo

- Dobio sam ga od brata koji me je zbog tvrdoglavosti nazvao Đuza, po rečima “đuz, đuz” kojima se tera magarac - prisetio se slavni glumac u jednom intervjuu.

- Ko bi rekao da će mi ostati trajno? A nije mi se nikad sviđao. I ne znam u kom trenutku sam ga prihvatio, ali eto, već dugo živimo jedan s drugim. Posle su me samo roditelji zvali Vlasto.

Za publiku i prijatelje je ostao Đuza, "uvredljiv" ton nadimka se odavno izgubio, ali tvrdoglavost mu je ostala kao jedna od osobina koje su ga učinile našom glumačkom legendom.

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