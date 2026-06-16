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Jedno od najtraženijih imena svetske elektronske scene, Vintage Culture, nastupiće 20. juna na OpenAir Corneru Luke Beograd, donoseći domaćoj publici premijerno beogradsko gostovanje i veče koje ljubitelji elektronske muzike dugo iščekuju. Publiku očekuje ekskluzivni extended set tokom kojeg će brazilski superstar predstaviti punu širinu svog prepoznatljivog zvuka.

Vintage Culture Foto: VC PROMO

Uz glavnu zvezdu večeri nastupiće i NEXIE, Doozie, Kevin Brauer i Flo, koji će svojim setovima upotpuniti program jednog od najiščekivanijih događaja elektronske scene ovog leta.

Iza umetničkog imena Vintage Culture nalazi se brazilski DJ i producent Lukas Ruiz, koji je tokom poslednje decenije izrastao u jednog od najuticajnijih izvođača globalne elektronske scene. Sa više od 1,5 milijardi strimova, nastupima na najvećim svetskim festivalima i redovnim prisustvom u samom vrhu DJ Mag Top 100 DJs liste, gde trenutno zauzima 9. mesto, njegova karijera predstavlja jedan od najvećih uspeha moderne elektronske muzike.

Vintage Culture Foto: VC PROMO

Prepoznatljiv po spoju deep house, tech-house i melodic techno zvuka, Vintage Culture gradi setove koji podjednako osvajaju plesne podijume i festivalske bine. Emotivne melodije, moćni ritmovi i energija koja ne popušta od početka do kraja nastupa postali su njegov zaštitni znak i razlog zbog kojeg puni najveće klubove i festivale širom sveta.

Globalnu popularnost stekao je zahvaljujući remiksima kultnih pesama grupa Pink Floyd i New Order, dok je debitantskim albumom Promised Land dodatno učvrstio poziciju među vodećim imenima savremene elektronske muzike. Njegova izdanja i remiksi za izvođače kao što su RÜFÜS DU SOL i Empire of the Sun danas se nalaze na playlistama i festivalima širom planete.

Vintage Culture Foto: VC PROMO

Karijeru su obeležili nastupi na najvećim svetskim festivalima, među kojima su Tomorrowland, Coachella, Ultra Music Festival, Burning Man i EXIT Festival, kao i rezidenture u legendarnim klubovima Hï Ibiza i Pacha Ibiza.

Ulaznice za događaj dostupne su putem platforme Cooltix. Cena regularne ulaznice iznosi 3.490 dinara, VIP ulaznica košta 5.490 dinara, dok je za ekskluzivnu On Stage ulaznicu potrebno izdvojiti 8.000 dinara. Prilikom onlajn kupovine obračunavaju se i dodatni troškovi usluge platforme.

Vintage Culture Foto: VC PROMO

Dolazak Vintage Culture-a u Beograd realizuju produkcije BLNDR i Topljenje, koje domaćoj publici donose još jedno veliko ime svetske elektronske scene i spektakl koji će obeležiti početak letnje koncertne sezone na OpenAir Corneru Luke Beograd.

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