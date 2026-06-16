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Završetkom snimanja novih epizoda televizijskog fenomena "Radio Mileva", ekipa jedne od najomiljenijih domaćih serija uspešno je privela kraju još jedan ciklus rada. Dramska umetnica Olga Odanović ponovo dominira malim ekranima kroz maestralno tumačenje naslovne junakinje, dok televizijska publika sa oduševljenjem reaguje na njene komične dosetke i specifične situacije.

Pogledajte u galeriji Olgu Odanović u seriji "Radio Mileva":

Olga Odanović u seriji "Radio Mileva" Foto: RTS promo, Promo RTS

Njena mlađa koleginica Anđela Jovanović zabeležila je putem društvene mreže Instagram trenutak kada je snimljena poslednja scena ovog ciklusa. Emotivni video prikazuje kako su se po završetku kadra svi prisutni na setu okupili oko glavne glumice, nagradivši je gromoglasnim aplauzom i toplim zagrljajima.

"Naša Olga završila snimanje za ovu sezonu," napisala je u opisu Anđela Jovanović.

Neraskidiva veza sa gledaocima svih generacija

Priznata glumica ne skriva da ju je upravo ova rola na specifičan način povezala sa najširim slojevima publike i obeležila njenu karijeru.

Olga Odanović u seriji Radio Mileva
Olga Odanović u seriji Radio Mileva Foto: Nira produkcija

"Pre neki dan sam rekla: "Meni će na grobu kad budem umrla pisati "Radio Mileva", neće pisati ime". (smeh) Znate šta, deca su veliki fanovi ove serije. Ali ja kažem, ne samo deca. već i stariji, od sedam do sedamdeset sedam, kao "Politikin zabavnik" smo. Nekako smo magnetski privukli publiku. Serija ima posebnu emociju koja privlači ljude. Ima nešto u toj seriji toplo, ima nešto naivno, ima neka čista emocija koja se pojavi u svakoj drugoj, trećoj epizodi. Imate tu onu najiskonskiju, lepu emociju u odnosima među ljudima. Ti stanari te zgrade su svi dobri ljudi, plemeniti i humani. A kad pričamo o dobroti, mislim da nam i dobrota danas malo ponestaje, pa se verovatno ljudi vezuju za ono što im nedostaje," rekla je jednom prilikom Olga Odanović za Blic. 

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Pogledajte video: Insert iz serije Radio Mileva

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Radio Mileva Izvor: RTS