Neraskidiva veza sa gledaocima svih generacija

"Pre neki dan sam rekla: "Meni će na grobu kad budem umrla pisati "Radio Mileva", neće pisati ime". (smeh) Znate šta, deca su veliki fanovi ove serije. Ali ja kažem, ne samo deca. već i stariji, od sedam do sedamdeset sedam, kao "Politikin zabavnik" smo. Nekako smo magnetski privukli publiku. Serija ima posebnu emociju koja privlači ljude. Ima nešto u toj seriji toplo, ima nešto naivno, ima neka čista emocija koja se pojavi u svakoj drugoj, trećoj epizodi. Imate tu onu najiskonskiju, lepu emociju u odnosima među ljudima. Ti stanari te zgrade su svi dobri ljudi, plemeniti i humani. A kad pričamo o dobroti, mislim da nam i dobrota danas malo ponestaje, pa se verovatno ljudi vezuju za ono što im nedostaje," rekla je jednom prilikom Olga Odanović za Blic.