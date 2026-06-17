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Slavni baletski umetnici, prvaci Baleta londonske Kraljevske Opere, Marijanela Nunjez i Patricio Reve, ponovo će gostovati u Novom Sadu! Ovoga puta, odigraće glavne uloge u baletu “Don Kihot”, zakazanom za 14. septembar. Ulaznice su u prodaji od sutra!

Nakon neverovatnih ovacija kojima ih je publika ispratila posle premijere baleta “Žizela” u martu ove godine, ovo je drugi put da najslavnija baletska umetnica današnjice, deli scenu sa igračima novosadskog Baleta. Marijanela Nunjez se vraća kao Kitri, u baletu koji je obeležio njenu karijeru.

“Velika je čast i privilegija što smo otpočeli saradnju sa londonskim Kraljevskim baletom. Marijanela Nunjez i Patricio Reve, postali su deo naše porodice, i radujemo se da ćemo imati priliku ponovo da ih ugostimo već u septembru, kada se sve evropske operske kuće prosto nadmeću sa naslovima i zvezdama. Na njihov zahtev i na radost našeg ansambla, izvodimo balet “Don Kihot” sa kojim smo nedavno gostovali u Grčkoj” – otkrila nam je Aja Jung, direktorka Baleta Srpskog narodnog pozorišta.

Povratak prvaka Kraljevskog baleta iz Londona predstavlja jedan od najznačajnijih baletskih događaja predstojeće jeseni u regionu, i još jednu potvrdu opredeljenja Baleta Srpskog narodnog pozorišta da svojoj publici omogući susrete sa vrhunskim umetnicima sa najvećih svetskih scena, uz sjajne interpretacije naših prvaka, solista i ansambla.