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Poznati pisac i publicista Muharem Bazdulj izneo je lično svedočanstvo o svom životnom putu, prelasku u Beograd, ali i oštre analize o istorijskom revizionizmu i sudbini zajedničkog kulturnog prostora bivše Jugoslavije.

Govoreći o odluci da Sarajevo zameni Beogradom, Bazdulj je, gostujući u podkastu "Perspektive" na televiziji K1, istakao da mu je srpska prestonica odmah savršeno odgovarala.

Foto: Nebojša Mandić

- Gradovi su kao ljudi. Nekoga zavolite odmah, a nekoga nikada. Sa Beogradom mi se dogodila ljubav na prvi pogled. Sarajevo potpuno razumem i poštujem, ali meni više odgovara Beograd. To više govori o mom karakteru nego o samim gradovima - iskren je pisac.

On je naglasio da kulturni prostor bivše države i dalje živi, pre svega kroz jezik koji omogućava idejama da putuju bez prevoda.

Foto: Marija Mladjen/ATAImages

- Jugoslavija nije uspela kao država, ali to ne znači da je nestao kulturni prostor koji je stvaran decenijama. Jezik, književnost, muzika i kultura i dalje povezuju ljude više nego što to mnogi žele da priznaju. To je ogromna kulturna prednost koju često uzimamo zdravo za gotovo.

Dotakavši se istorije, Bazdulj je upozorio na opasne trendove revizionizma, podsetivši na svoje otkriće fotografije Adolfa Hitlera ispred spomenika Gavrilu Principu, koja je poslužila kao ključni argument protiv svaljivanja krivice za Prvi svetski rat na Srbiju i Mladu Bosnu.

Foto: Nebojša Mandić

- Slika često govori više od hiljadu reči, ali je važno da bude praćena kontekstom. Ne možete ljude iz 1914. godine meriti isključivo pojmovima koje smo definisali posle Drugog svetskog rata. Pripadnici Mlade Bosne sebe su doživljavali kao revolucionare koji se bore protiv imperijalne vlasti.

Na kraju, pisac je poručio da se istinska snaga društva meri kvalitetom života i ljudima, a ne teritorijama.

Foto: Nebojša Mandić

- Važno je da stvaramo sredine u kojima ljudi žele da žive, da rade, da se zaljubljuju i podižu porodice. Kultura ne briše razlike,ali omogućava da ih razumemo. Upravo zato verujem da će veze među ljudima opstati mnogo duže od političkih projekata - zaključio je Muharem Bazdulj za K1.

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