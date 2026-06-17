Veliko interesovanje za mjuzikl "Cigani lete u nebo”: Puštene u prodaju i ulaznice za balkon Sava centra!
Zbog velikog interesovanja publike za mjuzikl "Cigani lete u nebo", koji će 20. juna u 20 časova u Sava centru svečano otvoriti 33. BELEF, u prodaju su puštene i ulaznice za balkon.
Brojne poruke, pozivi i izuzetno interesovanje publike još jednom su potvrdili posebno mesto koje ova predstava zauzima kod gledalaca, ali i značaj ovog događaja za ovogodišnje izdanje festivala.
Još jedan deo sale sada je dostupan za sve koji žele da prisustvuju svečanom otvaranju BELEF i dožive jednu od najvoljenijih i najdugovečnijih predstava Pozorišta na Terazijama u posebnom ambijentu Sava Centra.
Mjuzikl "Cigani lete u nebo", u produkciji Pozorišta na Terazijama, već godinama osvaja publiku snažnom pričom o ljubavi, slobodi, strasti i sudbini, uz veliki ansambl, orkestar, hor i balet ovog pozorišta.