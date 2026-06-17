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Nova četvorodelna serija "Draga Engleska" (Dear England) donosi inspirativnu i emotivnu priču o engleskoj muškoj fudbalskoj reprezentaciji i njenom selektoru Garetu Sautgejtu. Cela sezona dostupna je odmah na HBO Max striming platformi.

Foto: HBO MAX

U glavnoj ulozi briljira Džozef Fajns kao Garet Sautgejt, koji preuzima reprezentaciju u trenutku duboke krize, sa jednim od najlošijih učinaka u izvođenju jedanaesteraca na svetu. Rešen da promeni mentalitet tima, Sautgejt započinje proces suočavanja sa godinama razočaranja kako bi Englesku konačno vratio na pobedničke staze. Serija postavlja pitanje koje već decenijama muči naciju: zašto zemlja koja je izmislila fudbal ne uspeva da pobedi u sopstvenoj igri?

Foto: HBO MAX

"Draga Engleska" donosi fikcionalizovan, ali na činjenicama zasnovan prikaz uspona i padova reprezentacije, sa snažnim fokusom na psihološki aspekt sporta i timsku dinamiku.

Pored Fajnsa, u seriji igraju i Džodi Vitejker kao sportska psihološkinja Pipa Grejndž, kao i Džejson Votkins i Džon Hodžkinson u ulogama bivših čelnika Fudbalskog saveza Engleske. Uloge reprezentativaca tumači niz talentovanih glumaca koji oživljavaju neka od najpoznatijih imena engleskog fudbala, uključujući Harija Kejna, Rahima Sterlinga, Markusa Rašforda i Džuda Belingama.

Foto: HBO MAX