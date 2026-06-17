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U bioskope na jesen stiže novi domaći film "Kengur se vraća kući". Na društvenim mrežama su fanovi prvog dela već razočarani što nema Nikole Đurička kao Kengura i cele stare ekipe. "Kengur se vraća kući" nije nastavak dobro poznate priče nego neki spinof. Jedina poveznica sa starom pričom su golman Zoran Paunović Kengur i scenarista "Kengura" Miroslav Momčilović. Nema Đurička i omiljenog Gangule, ali tu su Andrija Kuzmanović, pevačica Vendi i rijaliti zvezda Jelena Krunić.

Foto: Brigada DOO



Film "Kengur se vraća kući" prati Zorana Paunovića Kengura nakon završetka blistave igračke karijere u Engleskoj, gde je nastupao u Premijer ligi, kao i ne baš tako uspešne trenerske epizode u Londonu. Kengur se zajedno sa svojom verenicom Elektrom vraća u Srbiju, u velikom stilu, pun planova, energije i patriotskog naboja.

Novi film je satirična komedija sa elementima drame, u režiji i po scenariju Miroslava Momčilovića, a publiku očekuje emotivna, duhovita i savremena priča o povratku, identitetu i pokušaju da se pronađe mesto koje nazivamo domom. Povratak Zorana Paunovića u filmu prati fiktivna engleska televizijska kuća UBC TV.

Foto: Brigada DOO



Pored Andrije Kuzmanovića, koji ima naslovnu ulogu, u filmu igraju i Jelisaveta Orašanin, Ivana Dudić, Oliver Conić, Vesna Čipčić, Čioma Atuanja i Nataša Ninković.

Novi "Kengur" se vraća na Novi Beograd, odnosno Bežanijsku kosu. Reditelj prvog dela Raša Andrić u ispovesti za Kurir otkrio je zašto je "Kad porastem, biće Kengur" sniman na Voždovcu.

Foto: Brigada DOO



- Prvobitna ideja filma "Kad porastem, biću Kengur" bila je da se zove "Novi Beograd", jer se ceo film dešava tamo. Miroslav Momčilović ga je pisao, a on voli Novi Beograd, lokalpatriota je. Međutim, naši centralni objekti su bili na Voždovcu. I sad, kako da se zove Novi Beograd, a zgrade su nam na Voždovcu? To što nam je producent Milko Josifov našao na Voždovcu je sve bilo za džabe, i kladionica i sve. Zovem ja Milka i on mi kaže: "Ma bre, nema nikakvih problema. Nađite vi objekte za džabe na Novom Beogradu i snimaćemo tamo." Ja sam bio u fazonu: "Aha, u tome je fora!" Zvao sam onda Miću, on je bio očajan. Nudio sam mu da na početku piše da je film posvećen Novom Beogradu, da bih se malo oprao, ali nisam ga utešio. Mića je posle snimio film o Novom Beogradu i rešio to - rekao je Andrić.

Foto: Petar Aleksić



Zanimljivo je priča i za lokaciju snimanja danas kultnog filma.

- Kladionica u kojoj se dešava radnja je bila frizerski salon, pa je otkupljen da se preuredi u kafić ili je bilo obrnuto, tako nešto. Mi smo uleteli u periodu između dva vlasnika, zamolili ih da odlože radove na mesec dana dok snimimo i pristali su. Takav je posao kinematografija, glavna parola je - snađi se. I to uglavnom pomoću štapa i kanapa - objasnio je Raša Andrić.

Premijera je zakazana za 23. septembar u Sava centru, a karte su već u prodaji na sajtu Tickets.rs

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