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Glumačka legenda Ljiljana Stjepanović prošle godine u iskrenom razgovoru, otvorila je dušu o svom zdravstvenom stanju, prebrzom tempu života koji ju je koštao zdravlja, suzama radosnicama zbog unuke, ali i o tome ko joj je jedini pružio ruku spasa u trenucima kada je vodila najtežu životnu bitku.

Iako mlađe generacije Ljiljanu pamte kao Kiću iz serije "Ljubav, navika, panika", a starije kao Radojku iz "Selo gori, a baba se češlja", saradnja sa Radošem Bajićem donela joj je mnogo više od uloge – donela joj je prijatelja za ceo život. Ljiljana ne krije da je upravo on bio tu kada joj je bilo najteže.

Radoš Bajić Foto: Youtube Printscreen/Biznis priče

- Radoš mi je mnogo pomagao kad sam bila jako bolesna, kad sam umirala. On je jedan od retkih koji je imao sluha za mene i onako s puno ljubavi mi pomagao. To ja nikada ne zaboravljam. Tu je bilo još nekih ljudi, naravno, ne samo on, ali on mi je uglavnom svakog meseca slao materijalnu pomoć - istakla je Ljiljana i dodala koliko joj je to značilo:

- Ja sam rekla da sam za njega uvek tu, šta god bude trebalo. Zaista ga bukvalno doživljavam kao brata.

Suze ponosa i najveći životni strah

Najveća radost u Ljiljaninom životu su njena deca i unuke, a posebno je ponosna na unuku Kseniju Repić, koja je krenula njenim stopama. Njih dve su imale priliku da dele kadar u seriji "Nasledstvo".

Ljiljana Stjepanvić pre nekoliko godina imala je ozbiljnih zdravstvenih problema Foto: Dragana Udovičić

- Sada kada mi pričate o njoj, suze mi naviru od sreće. U jednoj sceni je zapevala u našem hotelu, a ja sam tada trebala da je gledam, da mi se dopada i da na kraju pustim i suzu. Dok sam je slušala ja sam se toliko rasplakala od sreće, da smo jedva snimili scenu", podelila je emotivni trenutak Ljiljana.

Iza Ljiljaninog osmeha krije se i duboka briga majke koja je prošla kroz najteža vremena sa svojim sinovima.

- Ja se samo rata bojim, jer ono što smo preživeli... Sin Igor mi je bio u vojsci devedesete godine, kada je bio rat. Posle je bilo bombardovanje pa mi je mlađi sin Vlastimir otišao da razmontira minska polja. Bogu hvala, živi su mi i zdravi svi, ali kažem za svu mladost želim zdravlje, sreću i mir", poručila je glumica za kraj.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Ljiljana Stjepanović