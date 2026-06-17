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Danilo Bata Stojković je život posvetio glumi, koju je toliko voleo da je se nije odricao ni deset dana pred smrt.

Glumac nas je napustio 16. marta 2002. godine, a svojim radom i ulogama postao je sinonim za glumca, dok njegove uloge stoje u samom vrhu domaće kinematografije i pozorišta.

Za Batu Stojkovića kažu da je počeo da glumi još u majčinom stomaku, a time se bavio i do samog kraja. Iz bolnice je dolazio na posao. Poslednjih dana ni o čemu nije želeo da razgovara osim o fudbalu i pozorištu.

1/15 Vidi galeriju Bata Stojković u različitim ulogama Foto: printscreen/youtube/ Centar film, Promo

Kako je njegov kolega Milan Caci Mihajlović jednom rekao, na 300. izvođenje "Korešpodencije" Duško Kovačević i inspicijent su ga bukvalno doneli na predstavu. „Odigrao je u dahu, ali sa jednim plućnim krilom". Kasnije su Bata i Caci "proslavili" kraj predstave sa po čašicom viljamovke u tišini.

- Tako je i bilo, sećam se po fotografiji. Sedimo Bata i ja, on sa cigaretom i čašom ruci. To je bio naš rastanak - pričao je Caci.

Osam dana posle 300. “Korešpondencije”, 13. februara 2002. odigrao je svog poslednjeg “Profesionalca”. Slovenački studenti koji su se zatekli te zime u Beogradu su tražili da pogledaju legendarnu predstavu Profesionalac, u kojoj je Bata bio maestralan kao bivši DB-ovac Luka Laban, i agitovali na sve moguće načine. On je samo zbog njih teško bolestan izašao na scenu. Dva dana kasnije, 15. februara, opet je otišao u bolnicu. Preminuo je 16. marta.

Dušan Kovačević Foto: Marina Lopičić

Duško Kovačević mu je prorekao da će umreti na sceni, crnohumorno, u svom stilu.

“Mi se s time u stvari šalimo”, govorio je Bata. “Velika je počast umreti na sceni. To se desilo u dva-tri slučaja. Uvek kad neko dođe malo bolestan, mi mu kažemo: A, ne može, ti bi da umreš na sceni. To bi bila velika čast! I još da nam nabije kompleks. On da umre, a mi da se provučemo!

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