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Jedan od najznačajnijih filmova domaće kinematografije, "Balkanski špijun", snimljen je pre više od četiri decenije prema delu Dušana Kovačevića. Ova crna komedija ostala je upamćena po britkom humoru, snažnoj društvenoj kritici i glumačkoj postavi koju su činili Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Bora Todorović, Sonja Savić i Zvonko Lepetić.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma "Balkanski špijun":

1/12 Vidi galeriju U središtu priče "Balkanski špijun" nalazi se Ilija Čvorović, čovek koga sumnjičavost i strah od navodnih neprijatelja postepeno odvode u potpunu paranoju. Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

U središtu priče nalazi se Ilija Čvorović, čovek koga sumnjičavost i strah od navodnih neprijatelja postepeno odvode u potpunu paranoju. Ulogu Ilije maestralno je odigrao Bata Stojković, dok je njegovu suprugu Danicu tumačila Mira Banjac.

Nije očekivala da će dobiti ulogu Danice

Mira Banjac svojevremeno je priznala da je bila iznenađena kada joj je ponuđena uloga, jer je Danicu u pozorišnoj verziji već uspešno igrala Branka Petrić.

Foto: Printscreen/Youtube

– Nisam očekivala da ću dobiti tu ulogu, jer je Branka Petrić to već fenomenalno igrala u pozorištu. Verovatno su mi je dali jer sam mala, pa nisam mogla da pojedem Batu. Bila sam srećna što sam našla svoje mesto u tom filmu, koji je u mojoj karijeri zapisan crvenim slovima – kaže Mira.

Uprkos početnoj neverici, njena Danica postala je jedan od najupečatljivijih ženskih likova u domaćem filmu. Mirna, brižna i odana supruga pokušava da se izbori sa Ilijinom sve većom opsesijom, dok se porodični život pretvara u niz apsurdnih i dramatičnih situacija.

Na snimanju su se često sukobljavali

Foto: Printscreen/Youtube

Iako je Batu Stojkovića izuzetno cenila i volela, Mira Banjac otkrila je da njihov odnos na snimanju nije uvek bio jednostavan. Slavni glumac umeo je da bude zahtevan i temperamentan, zbog čega su među njima povremeno izbijale nesuglasice.

– Jao, ne pitajte. Tokom snimanja mi je napravio stotinu neprijatnosti, ne želim ni da pričam o njima. Ali na kraju klekne, poljubi mi ruku, donese veliku korpu cveća, čokoladu. Batu ko je voleo, voleo ga je. Na takve je prosipao svoju ljubav – objašnjava Mira.

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