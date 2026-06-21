"Imao sam 18 godina kada je tata poginuo" Ovo je sin čuvenog Milenka Zablaćanskog, talenat je nasledio od oca!
Glumac Ivan Zablaćanski, sin proslavljenog i tragično stradalog glumca Milenka Zablaćanskog, uspešno gradi svoju karijeru nižući zapažene uloge u pozorištu i na televiziji.
Iako je bez oca ostao 2008. godine, kada je imao samo 18 godina, Ivan je već tada imao jasnu ambiciju da upiše Fakultet dramskih umetnosti (FDU) i posveti se glumačkom pozivu.
Pozorište mu je od malih nogu bilo prirodno okruženje, s obzirom na to da su ga roditelji još kao klinca često vodili sa sobom na predstave.
Voleo je oduvek pozorište
Jedna od najdražih uspomena iz tog perioda mu je sedenje pored portirnice u čuvenom automobilu iz predstave „Briljantin”. Zanimljiva igra sudbine dovela je do toga da Ivan danas i sam igra upravo u tom poznatom komadu.
- Verujem da sam od oca nasledio profesionalan odnos prema poslu.
Nikad ne kasnim, uvek sam u „niskom startu“ pred probu ili predstavu. Inače, tatu sam posebno voleo da gledam kao Džordžina u „Srećnim ljudima“, na Terazijama u „Herojima“ - rekao je Ivan Zablaćanski za Novosti svojevremeno, pa je nastavio:
- Kada je Milenko poginuo, imao sam 18 godina i već želeo da upišem FDU. Tata i mama vodili su me često kao klinca u pozorište. Sećam se da sam voleo da sedim pored portirnice, u kolima iz „Briljantina“. Eto, danas igram u toj predstavi.
(Kurir.rs/Blic)
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