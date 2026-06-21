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Glumac Ivan Zablaćanski, sin proslavljenog i tragično stradalog glumca Milenka Zablaćanskog, uspešno gradi svoju karijeru nižući zapažene uloge u pozorištu i na televiziji.

Iako je bez oca ostao 2008. godine, kada je imao samo 18 godina, Ivan je već tada imao jasnu ambiciju da upiše Fakultet dramskih umetnosti (FDU) i posveti se glumačkom pozivu.

Pozorište mu je od malih nogu bilo prirodno okruženje, s obzirom na to da su ga roditelji još kao klinca često vodili sa sobom na predstave.

Milenko Zablaćanski Foto: Vlada Sporčić

Voleo je oduvek pozorište

Jedna od najdražih uspomena iz tog perioda mu je sedenje pored portirnice u čuvenom automobilu iz predstave „Briljantin”. Zanimljiva igra sudbine dovela je do toga da Ivan danas i sam igra upravo u tom poznatom komadu.

- Verujem da sam od oca nasledio profesionalan odnos prema poslu.

Ivan Zablaćanski Foto: Instagram Screenshot

Nikad ne kasnim, uvek sam u „niskom startu“ pred probu ili predstavu. Inače, tatu sam posebno voleo da gledam kao Džordžina u „Srećnim ljudima“, na Terazijama u „Herojima“ - rekao je Ivan Zablaćanski za Novosti svojevremeno, pa je nastavio:

- Kada je Milenko poginuo, imao sam 18 godina i već želeo da upišem FDU. Tata i mama vodili su me često kao klinca u pozorište. Sećam se da sam voleo da sedim pored portirnice, u kolima iz „Briljantina“. Eto, danas igram u toj predstavi.

(Kurir.rs/Blic)

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