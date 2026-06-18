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Deveto izdanje Ravno Selo Film Festivala, međunarodnog festivala prvog ili drugog filma, biće održano od 25. do 28. juna, pod sloganom „Selom kruže filmske priče“. O nagradama u ovogodišnjim festivalskim selekcijama odlučivaće žiriji sastavljeni od filmskih profesionalaca, autora, predstavnika institucija i publike.

Žiri igranog programa čine Glauce Valdini, direktorka Italijanskog filmskog instituta, koja će predsedavati žirijem, Dejan Zečević, reditelj, i Đorđe Milosavljević, scenarista.

Glauce Valdini je direktorka Italijanskog filmskog instituta i stručnjakinja za komunikacije u oblasti filma. Organizuje i-Fest International Film Festival, međunarodnu kulturnu manifestaciju koja je tokom godina ugostila značajna imena svetske i italijanske kinematografije, među kojima su Peter Greenaway, Thomas Vinterberg, Cuba Gooding Jr., Paul Haggis, Stefania Sandrelli, Giancarlo Giannini i Franco Nero.

Foto: Ravno Selo Film Festival

Dejan Zečević je filmski i televizijski reditelj, diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Autor je više dugometražnih igranih filmova, prepoznatljiv po nekonvencionalnom pristupu žanru, posebno trileru i hororu. Njegovi filmovi prikazivani su na brojnim domaćim i međunarodnim festivalima i osvojili su više od 30 nagrada.

Đorđe Milosavljević je dramaturg, scenarista, reditelj, univerzitetski profesor i kritičar. Diplomirao je dramaturgiju i scenario na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Kao scenarista potpisuje brojne značajne filmove i serije, među kojima su „Paket aranžman“, „Tri palme za dve bitange i ribicu“, „Nebeska udica“, „Apsolutnih sto“, „Nataša“, „Jesen stiže, dunjo moja“, „Koreni“ i „Preživeti Beograd“.

Foto: Ravno Selo Film Festival

O nagradama u dokumentarnom programu odlučivaće Giuseppe Panebianco, umetnički direktor i-Fest International Film Festivala. Panebianco je italijanski filmski profesionalac, producent, glumac i autor, posvećen razvoju međunarodne filmske saradnje, promociji savremenog autorskog filma i povezivanju publike sa značajnim imenima evropske i svetske kinematografije.

Selekciju studentskog programa žiriraće Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj, autor više nagrađivanih igranih, televizijskih i dokumentarno-igranih filmova, među kojima su „Maska“, „Neko me ipak čeka“, „Zverinjak“, „Bez stepenika“ i „Saučesnici“. Diplomirao je režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od 2010. godine je odgovorni urednik Redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a.

Foto: Ravno Selo Film Festival

Posebno mesto na festivalu imaće i žiri publike, koji čine Mira Gvozdenac, profesor u penziji, Olivera Pantović, direktorka Osnovne škole „Branko Radičević“ u Ravnom Selu, i Sanja Mićić, predstavnica Telekoma Srbija, koja će predsedavati žirijem.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Ministarstva kulture Republike Srbije, Grada Vrbasa i producentske kuće Zillion Film, dok je Telekom Srbija generalni sponzor festivala drugu godinu zaredom.

Od profesionalnih žirija do žirija publike, ovogodišnji Ravno Selo Film Festival još jednom potvrđuje da filmske priče najbolje žive onda kada ih zajedno prepoznaju autori, stručnjaci, partneri festivala i publika.

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