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Međunarodni festival kratkog igranog filma Bašta Fest ove godine održava se Bajinoj Bašti pod sloganom Čukni u drvo, donoseći ovdašnjoj publici premijere brojnih domaćih i svetskih ostvarenja. Tako će u parku Borići biti prikazano 26 kratkih filmova, a publiku će u ovogodišnja filmska druženja uvesti glumac Ognjen Mićović koji će svečano otvoriti festival.

Ognjen Mićović Foto: Marina Vasilevskaia

Mićović je na malim ekranima ostvario niz uloga, a prošlu godinu obeležio je ulogom Luke Baše u hvaljenoj seriji Tvrđava. Ostvario je i zapaženu filmsku ulogu u ostvarenju Čuvari formule: Lančana reakcija Dragana Bjelogrlića. Pozivom da upravo on otvori festival Bašta Festa nastavlja tradiciju da ovu počasnu ulogu poveri mladom glumcu ili glumici koji su svojim talentom obeležili prethodnih godinu dana.

„Bašta Fest kao mlad festival strpljivo, pažljivo i promišljeno gradi, usavršava i unapređuje svoj ukus kada je u pitanju selekcija filmova i već godinama unazad zaista stoji kao kvalitetna referentna tačka za sve sladokusce filma širom regiona“, izjavio je Mićović koji je festival prvi put posetio 2022. godine. Dve godine kasnije u okviru glavnog programa prikazan je i film Bull’s Eye Petra Lakića, u kojem je upravo Mićović igrao jednu od glavnih uloga.

„Obožavam filmove sa Bašte, neke vrlo dobro i pamtim. Bašta Fest je pravi vjetar u leđa mladim autorima i to najviše cijenim kod njega. Presrećan sam što ove godine imam tu čast da otvorim ovaj festival.“

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1/18 Vidi galeriju Serija Tvrđava scene iz poslednjih epizoda Foto: Aleksandar Letić / Promo

S druge strane zatvaranje festivala 5. jula, uz dodelu nagrada, obeležiće i specijalna projekcija filma Yugo Florida Vladimira Tagića, filma koji nakon Sarajeva, Herceg Novog, Podgorice, Splita i Beograda nastavlja svoj uspešan festivalski život. Glavne uloge u ovom ostvarenju tumače Andrija Kuzmanović, Nikola Pejaković i Hana Selimović. Radnja prati usamljenog Zorana koji ima veoma odgovoran posao: na monitorima u režiji rijaliti programa gleda učesnike kako spavaju. Njegovu „uzbudljivu“ svakodnevicu promeniće iz korena iznenadne životne okolnosti zbog kojih odlazi na poslednje zajedničko putovanje sa otuđenim ocem.

Foto: Tanja Drobnjak

„Na Bašta Fest sam prvi put došao 2015. godine sa svojim diplomskim filmom. Imao sam 29 godina i pomislio kako sam mator i kako taj festival treba da prepustim nekim mladim ljudima. Sada, kada imam četrdeset godina, malo drugačije gledam na tih svojih dvadeset devet“, kazao je Tagić. „Šalu na stranu, volim Bašta Fest, volim Bajinu Baštu. Svaki put se odlično provedem i podsetim koliko je važno negovati duh mladosti i ljubav prema filmu. Srećan sam što naš film zatvara festival i sa nestrpljenjem čekam reakcije publike.“

U okviru glavnog programa publika će biti u prilici da pod otvorenim nebom pogleda kratkometražne filmove iz čak dvadeset i četiri zemlje. Od toga će tri ostvarenja imati svoju svetsku premijeru na Bašta Festu, dok će devetnaest filmova prvi put biti prikazano u Srbiji upravo u Bajinoj Bašti.

Sva kratkometražna ostvarenja takmiče se za nagrade glavnog žirija koji će dodeliti nagradu Zlatna imaginacija za najbolji film, nagrade Zlatna interpretacija za najbolju mušku i žensku ulogu, kao i dve specijalne nagrade. Osim toga tu je i nagrada za najbolji film Žirija mladih, kao i regionalna nagrada za najbolju kameru Zlatna vizualizacija u saradnji sa rentalom Cineplanet koju dodeljuje pojedinačni strukovni žiri.

Pored besplatnog glavnog filmskog programa, koji čini 26 ostvarenja iz celog sveta, posetioce Bašta Festa očekuje i raznovrstan edukativni, kao i prateći muzički program. Detaljne informacije i festivalska satnica mogu se pronaći na zvaničnom sajtu, kao i i na instagram i fejsbuk profilu Bašta Festa.

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