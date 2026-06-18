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Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon prisustvovao je sinoć u bioskopu "Rodina" u Sankt Peterburgu premijeri dokumentarnog filma o grofu Savi Vladislaviću.

Istorijski trag srpskog grofa u Rusiji

Gujon je rekao da je grof Sava Vladislavić ostavio dubok trag u ruskoj istoriji ucrtavši i danas važeću granicu između Rusije i Kine. Pored toga, osnovao je jedini grad posvećen Svetom Savi Srpskom - Trojickosavsk, današnju Kjahtu koja se nalazi na granici Rusije i Mongolije.

Pogledajte fotografije sa premijere:

1/4 Vidi galeriju Arno Gujon na premijeri filma "Sava Vladislavić" u Sankt Peterburgu Foto: Marko Petrović KJKD

On je dodao da mu je drago što su premijeri prisustvovali predstavnici tog grada, kao i zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije i Vlade Sankt Peterburga, te što je ruska javnost odlično reagovala na film. Gujon je istakao da će, pored premijere filma, dostignuća srpskog grofa biti predstavljena na lokalnim i nacionalnim televizijama širom Ruske Federacije.

Detalji o filmu i autorskom radu

Film, koji je sinhronizovan na ruski jezik, prati život i delo Srbina iz Hercegovine, ruskog diplomate i desne ruke ruskog cara Petra Velikog.

Arno Gujon na premijeri filma Sava Vladislavić u Sankt Peterburgu Foto: Marko Petrović KJKD

Ostvarenje autora Boška Kozarskog snimano je na autentičnim lokacijama u osam zemalja u kojima je Sava Vladislavić živeo i delovao: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Italiji, Rusiji, Turskoj i Kini. Dokumentarni film realizovan je uz podršku Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju sa ciljem da se ruskoj publici približi život i delo čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji dveju prijateljskih zemalja.

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