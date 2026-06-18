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Čuvena umetnica Dara Čalenić svojevremeno je donela odluku da prekine rad na kultnom serijalu "Žikina dinastija" kako bi započela zajednički život sa svojim suprugom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Slavna glumica rođena je na današnji dan 1934. godine, a njene legendarne reči "Ljubi ga majka", koje je izgovarala u pomenutom ostvarenju, i danas predstavljaju deo domaće pop-kulture i redovno se ponavljaju.

Pogledajte kultne Darine scene u Žikinoj dinastiji:

1/8 Vidi galeriju Dragoimir Bojanić Gidra i Dara Čalenić - scene u filmovima Žikina dinastija Foto: Printscreen/Youtube

Publika je najviše pamti po ulozi supruge urnebesnog Žike Pavlovića, gde je svojim glumačkim umećem kreirala lik koji je parirao njegovom specifičnom temperamentu. Ipak, kada je glumica rešila da stavi tačku na ovu rolu, scenaristi su njen nestanak iz priče rešili bizarnim scenariom u kojem lik Dare gine nakon pada kroz prozor tokom obavljanja kućnih poslova.

Teret slave i odlazak preko okeana

O razlozima za napuštanje projekta koji je oborio sve rekorde gledanosti, Dara Čalenić je jednom prilikom otvoreno govorila za domaće medije:

"Prijatno je kada čujem da me svi pamte po "Žikinoj dinastiji". Priča se da su mnogi tu TV seriju Zorana Čalića gledali čak po nekoliko puta. Osećala sam se vrlo dobro na snimanju,kao kod kuće, ali sam morala da prekinem snimanje i da odem kod svog supruga u Ameriku. Ne sviđa mi se što je lik Dare postao suviše popularan: kad god me vide na ulici, ne obraćaju mi se kao Dari Čalenić nego sa "ljubi ga majka". Moja odluka da sa svojim mužem živim u Americi razlog je što sam prekinula ugovor," ispričala je svojevremeno Dara Čalenić za medije.

Iako je javnost s nevericom gledala na činjenicu da jedna umetnica na vrhuncu slave ostavlja uspešnu profesiju zbog braka, za nju nije bilo prostora za sumnju. Ogroman publicitet počeo je da je opterećuje, dok je stabilnost i porodičnu sreću pronašla na drugom kontinentu.

Pogledajte fotografije Dare Čalenić nakon uloge:

1/6 Vidi galeriju Dara Čalenić nakon uloge u filmu "Žikina dinastija" Foto: Damir Dervišagić

Povratak u domovinu

Boravak s druge strane Atlantika doneo joj je mirniji, ali ispunjen svakodnevni ritam, o čemu je i sama rado svedočila:

"Život u Kembridžu bio je veoma dinamičan. Volim gimnastiku, pa sam u slobodno vreme vežbala, a uveče išla u bioskope, pozorišta ili na koncerte u čuveni bostonski Simfonijski hol. Mnogo sam čitala i putovala. Svaku zimu provodili smo na Floridi," otkrila je glumica.

Nakon dugog niza godina provedenih u inostranstvu, bračni par se 2014. godine vratio u Beograd, gde su proveli zajedničke pozne dane. Istaknuta glumica preminula je 12. marta 2021. godine, a njeno večno počivalište nalazi se na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Pogledajte video: "Žikina dinastija" bila je inspirisana pečenjem