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Dokumentarni film „Vukovar – tišina između spomenika”, autora Vuka Damnjanovića, biće premijerno prikazan 22. juna u Velikoj sali Kulturni centar Novog Sada, sa početkom u 18 časova.

Film se bavi savremenim identitetom Vukovara kroz prikaz prostora, sećanja i simbolike koja je ostala prisutna decenijama nakon ratnih sukoba, otvarajući pitanja odnosa prema prošlosti i načina na koji kolektivno pamćenje oblikuje sadašnjost.

Autor filma, Vuk Damnjanović, kroz dokumentaristički pristup pokušava da prikaže složene društvene i istorijske slojeve grada koji i danas predstavlja jedno od najprepoznatljivijih mesta stradanja i političkih podela na prostoru bivše Jugoslavije.

Film analizira izgradnju nacionalnog mita kroz spomeničku politiku i proces sakralizacije profanog u javnom prostoru.

U fokusu su načini na koje se zakonska regulativa primenjuje na memorijalna obeležja, kao i posledice koje takva praksa ostavlja na identitet, sećanje i dostojanstvo zajednice koja i danas živi u Vukovaru.

Film gradi naraciju kroz kontrast između dominantnih memorijala posvećenih Domovinskom ratu, koji su postali deo svakodnevnog gradskog pejzaža, i marginalizovanih spomenika – memorijala žrtvama fašizma i obeležja srpske zajednice nastalih nakon 1990. godine.

„Vukovar – tišina između spomenika“ otvara pitanja prava manjina, odnosa prema mrtvima i prava na dostojanstveno sećanje u savremenom društvu.