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Nenad Jezdić, Marija Petronijević i Branko Janković predvode listu domaćih dramskih umetnika koji su doneli odluku da užurbanu gradsku svakodnevicu i beogradske ulice zamene mirnijim životom u ruralnim predelima, ali nisu jedini - pored njih na selo su se odlučili i Katarina Žutić, Milan Bosiljčić, kao i Aleksandar Srećković Kubura. Iako su redovno angažovani na snimanjima popularnih televizijskih serija i bioskopskih ostvarenja, ovi glumci svoje slobodne trenutke ne koriste za klasičan odmor, već se posvećuju ozbiljnim i zahtevnim agrarnim delatnostima.

Od poljoprivrednih mašina do uzgoja stoke i domaće radinosti

Bez problema snalaze za upravljačem traktora, uspešno vode brigu o stadima ovaca i koza, dok se pojedini bave proizvodnjom vrhunske tradicionalne rakije koja je već pronašla svoj put do kupaca i pozicionirala se na domaćem tržištu. Ova poznata lica sa malih ekrana transformisala su se u prave preduzetnike koji sa velikim uspehom razvijaju sopstvene poljoprivredne poslove i gazdinstva na selu.

Nenad Jezdić

Nenad Jezdić u pauzama od glumačkih angažmana okupiran je poljoprivrednim poslovima u selu Zabrdica kod Valjeva, gde već godinama živi sa svojom porodicom.

Pogledajte kako izgleda imanje Nenada Jezdića u selu Zabrdica:

1/10 Vidi galeriju Imanje Nenada Jezdića u selu Zabrdica kod Valjeva Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

Daleko og gradske vreve, Jezdić uživa na svom imanju okružen voćnjakom, poljima i prirodom. On je godinama u srećnom braku sa suprugom Sarom, sa kojom ima četvoro dece a na koje, kako je i sam jednom prilikom izjavio, prenosi sve što je naučio od svog oca - dajući im primer da kada je čovek uporan i istrajan može ostvariti ciljeve i postići veliki uspeh na nekoliko životnih polja.

- Deci jedino pomažemo ukoliko im damo pravi primer. Jedna mudrost kaže: "Ako hoćeš da menjaš svet, prvo počni od sebe" - rekao je Jezdić svojevremeno za "Gloriju" i dodao: - Čini mi se da što se više opiremo našim lošim principima, to smo sadržajniji i uspešniji kao ljudi, kao ličnosti.

Na pitanje da li je ispunio svoje životne ciljeve, kako u glumi, tako i u privatnom poslu i životu, Nenad Jezdić je tad odgovorio:

- Na putu sam ispunjenja svojih poslovnih ciljeva. Imam princip da radim onako kako umem. Moja destilerija je nastala još pre 20 godina, sa prvim zasadima voća. A to voće je posledica želje za proizvodnjom rakije. To nije nešto čemu sam se posvetio juče, to nastaje i nastavlja da se razvija. Sada mogu da proizvedem i dvesta hiljada litara rakije, pod uslovom da tržište ima tu potrebu, ali ono to nema. Zato ne želim sebi da stvaram veće troškove i izdatke nego što mogu da podnesem.

Marija Petronijević

Glumica Marija Petronijević pre nekoliko godina donela je odluku koja joj je u potpunosti promenila životni pravac. Napustila je Beograd i gradski ritam zamenila mirom sela, preselivši se u mesto Visibabe, gde danas ima pravo seosko domaćinstvo. U novom okruženju, daleko od gradske gužve i javnog života, Marija vodi potpuno drugačiju svakodnevicu – obrađuje zemlju, bavi se stočarstvom i živi u skladu sa prirodom.

Na svom imanju ima stoku, obrađuje zemlju i svakodnevno učestvuje u poslovima koji su deo seoskog života, a nedavno je otkrila i da se posvetila i sadnji paradajza - konkretno, organskoj sorti šljivara koja se u njenoj porodici čuva više od četiri decenije.

Marija Petronijević, život na selu Foto: Printscreen/ Instagram/ petronijevic.marija

- Danas ne samo da će biti posađen paradajz, nego će biti poslat i onima koji su imali dovoljno strpljenja. U pitanju je organski šljivar, više od 40 godina čuvan. Živimo u vremenu u kom nam strpljenja nedostaje, a novi trendovi su nas učinili nestrpljivima. Neki su me požurivali, neki su bili vidno besni što im paradajz nije stigao kada su oni zamislili, iako je to poklon sa moje strane, dok su neki rekli hvala - navela je glumica i dodala da broj sadnica koje je podelila nije veliki, nešto više od stotinu, kao i da je spakovala tridesetak paketa koji su poslati istog dana.

Glumica danas živi potpuno drugačijim tempom. Na svom imanju ima stoku, obrađuje zemlju i svakodnevno učestvuje u poslovima koji su deo seoskog života. Za nju, kako je više puta pokazala na društvenim mrežama, to nije samo promena mesta stanovanja, već i životna filozofija – povratak prirodi, radu i jednostavnijem ritmu.

Glumica je dugo čuvala privatnost kada je reč o porodici, ali je poznato da sa suprugom ima troje dece. Kako ističe, on joj je najveća podrška u svemu što radi.

Pogledajte u galeriji kako izgleda život na selu Marije Petronijević:

1/7 Vidi galeriju Marija Petronijević život na selu Foto: Printscreen/ Instagram/ petronijevic.marija

- Da nema njega, možda ne bi bilo ni gazdinstva. On je tu kada treba doneti važne i racionalne odluke. Mnogi misle da bi moj život bio zanimljiviji kada bih se bavila nečim potpuno drugačijim, ali za mene su realni i svakodnevni izazovi ono što ima najveću vrednost - navela je glumica.

Branko Janković

Glumac Branko Janković, koga je publika upoznala kao kadeta Džakovića u seriji "Vojna akademija", godinama uspešno radi dva posla. Pored glume, ovaj dramski umetnik razvio je i pravi biznis na selu,osnivanjem farme koza u Gunjacima. Ipak, vremena za karijeru ne manjka, jer kako nam je otkrio "umetnik nikada ne spava".

- Izvor mog identiteta moje rodno mesto. Za mene je moje selo Gunjaci izuzetno važno jer smatram da, zahvaljujući njemu, imam toliko energije. Tako sam i došao na ideju s kozama, mada sam u prvi mah zamislio da mi to bude hobi. Nije mi cilj profit, cilj mi je da ljudi prepoznaju kvalitet i trud, rekao je ranije glumac za Kurir i otkrio šta je tajna dobrog uspeha.

Pogledajte kako izgleda život na selu Branka Jankovića:

1/9 Vidi galeriju Glumac Branko Janković na selu pravi proizvode od kozjeg mleka. Foto: Ustupljene fotografije, Printscreen/Youtube, Nenad Kostić

- Samo žrtva i zdrav rad stvaraju kvalitet. Ne možete da zamislite koliko se traži domaći, običan, kvalitetan kozji sir. Ljudi razumeju iskrenost i spremni su da je podrže. Da nema novca, to u obrtnim sredstvima ne bi bilo održivo. Volim da dam i poklonim, to je italijanski i turski način trgovine.U davanju je dobit. Gramzivost, volja, digitron, ništa od toga nije održivo, jer su ljudi gladni kvaliteta i komedije. Koze su nešto što je neophodno, u mojoj glavi će one spasti svet. Sve što radim u životu moralo je da se desi i sve što radim je s puno krvi, rekao je Branko za Kurir.

U svom rodnom selu sa suprugom Natašom, koja je takođe glumica je napravio pravi mali raj za dušu, budući da je sve od prirodnih materijala.

- Napravio sam vodenicu u kojoj meljem brašno, od koga se na licu mesta pravi domaći hleb, kakav su pravile i naše bake. Pravimo i sto jela od koze. Ali neće to biti samo običan restoran, već će tu biti i klasične muzike. Želim da kao privrednik dam prostor koji će omogućiti ljudima da uživaju u umetnosti. Vodenica je zapravo poveznica s kultnim filmom "Leptirica", koji je u svetskoj kinematografiji broj jedan i čija priča potiče upravo iz valjevskog kraja. Treba da koristimo svoju kulturu i njenu autentičnost. Ovo više nije biznis, to su stvari koje sam kao umetnik sklopio da žive u zajednici. Skoro su mi svratili ljudi koji voze bicikle iz Izraela, oduševili su se našom kulturom, objasnio je za Kurir.

Foto: Ustupljene fotografije

Upitan kako usklađuje obaveze glumca s privatnim biznisom kroz osmeh je otkrio: - Umetnik ne spava. Auto mi je kancelarija, sve vreme putujem i radim. Ne bih izdržao ovaj ritam i tempo da ne provodim vreme u prirodi. Priroda, porodica i zdrava hrana su mi izvor energije. Ne želim da živim pod platom i kreditima, hoću da živim kao umetnik, a umetnik ne spava. Nema racionalnosti u umetnosti, idem tamo gde me moje biće vuče.

Milan Bosiljčić

Popularni glumac Milan Bosiljčić, poznat po ulozi Marinka u seriji "Igra sudbine", nasledio je imanje u mestu Visibaba kod Požege, gde se nalazi i pravi dvorac. Osim što je odlučio da sačuva porodičnu tradiciju, Milan je pokrenuo i proizvodnju rakije, zbog čega na svojoj zemlji trenutno sadi šljive.

Svoj novac odlučio je da uloži i u porodičnu destileriju, u kojoj se proizvodi isključivo rakija šljivovica. Kako kaže, tradicija pravljenja rakije u njegovoj porodici traje više od 820 godina.

- Preci iz Užica su se bavili time pre više od osam vekova. Na tom mestu podignut je zamak kao omaž njima. Brat iz Amerike je želeo da sačuvamo to nasleđe, pa sam ja preuzeo vođenje posla. Naša šljivovica se pravi po posebnoj recepturi, u buradima, i već je postala premium brend sa osvojenim nagradama, rekao je Bosiljčić svojevremeno za "Super TV".

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegov zamak:

1/5 Vidi galeriju Glumac Milan Bosiljčić nasledio porodični zamak Foto: Printscreen

Glumac je tada otkrio i zanimljive detalje o porodičnoj istoriji: - Moj čukun-deda, takođe Milan Bosiljčić, bio je poslanik u Kraljevini Srbiji. Kralj Aleksandar je krstio decu u našoj porodici, a Kralj Petar je bio prijatelj naših predaka. Tokom Drugog svetskog rata Nemci su zapalili sve naše šljivike i destilerije, a kasnije su nam komunisti oduzeli sve. Moj otac, stric i baka počeli su da obnavljaju imanje iznova, ispričao je glumac.

Osim destilerije, Milan je na imanju izgradio impozantan zamak, koji je uređen u skladu sa modernim standardima i prirodnim izvorima energije.

- Ceo donji deo ima podno grejanje. Zidovi su urađeni, a biće pet soba, svaka sa sopstvenim kupatilom. Na vrhu zamka je moja soba – šalim se da sam zadužen za odbranu od uskoka, rekao je Bosiljčić uz osmeh.

Milan Bosiljčić Foto: Printscreen/Instagram

Posebna atrakcija biće tajni vinski podrum, čiji će se ulaz skrivati iza police sa knjigama, što dodatno doprinosi mističnom šarmu ovog zdanja.

Katarina Žutić

Glumica i slikarka Katarina Žutić zamenila je život u gradu seoskom idilom, a sve poslove oko kuće radi sama, čak i muze koze. Njena neposrednost i otvorenost da govori o teškom radu na selu oduševljava mnoge. Ćerka Svetlane Cece Bojković i pokojnog Miloša Žutića nasledila je od bake i deke kuću i raskošno seosko imanje koje je od Beograda udaljeno tridesetak kilometara i gde godinama unazad provodi najviše vremena.

- Priroda mi pruža mir, snagu, daje mi energiju i inspiraciju, a zaista ne uzima ništa zauzvrat. S druge strane, blizu sam grada i šta god da treba, mogu da stignem brzo i završim sve poslove začas, pa idem nazad u svoj mir i zelenilo - rekla je glumica svojevremeno za Stil.

Pogledajte kako izgleda imanje Katarine Žutić:

1/15 Vidi galeriju Seosko imanje Katarine Žutić Foto: Printscreen/ Instagram/ kaja_zutic

Sama podrezuje i kreči voće, sama sadi povrće, a interesantno je da joj se baš tamo u prirodi rodila ljubav prema slikarstvu.

- Volim da radim po bašti, kosim, sadim, zalivam, pa čak i okopavam. To nekako tretiram kao vežbu za zatezanje mišića. Ranije sam sadila povrće, ali to je bilo dosta naporno, pogotovo krompir! Prvo zakažem kiropraktičara, pa onda "zagrćem" krompir ili ga vadim iz zemlje - objasnila je i dodala: - Motika je čudo! Kad je oštra, čini ti se "vidi kako lako ide, ček, još malo ću", ali posle ne mogu da se pokrenem. Moja komšinica je imala koze, pa sam ih muzla jedno vreme i zauzvrat dobijala mleko da pravim sir. To sam baš volela! Koze su divna stvorenja, ali ona više nema koze... - rekla je Kaja Žutić za Stil.

Žutićeva je od leta 2013. godine počela da se bavi i muzikom. Kako glavni razlog bavljenja muzikom navodi skretanje pažnje na ekološke probleme.

Aleksandar Srećković Kubura

Aleksandar Srećković Kubura (52) život u gradu zamenio je seoskom idilom u mestu Ratina, nadomak Kraljeva. Glumac godinama unazad na svom imanju sa kumom proizvodi rakiju i vino i često na svom Instagram profilu objavljuje snimke iz vinograda na svom i pokazuje kako ga obrađuje, a posebnu pažnju njegovih fanova odneo je video u kom glumac pokazuje kako pravi domaće kobasice, a mnogi su u komentarima istakli da to što sipa crveno vino u mesnu smesu zapravo jeste receptura naših starih.

Kubura je svojevremeno otkrio i da u Beograd dolazi samo zbog poslovnih obaveza.

- Uskoro bi trebalo da počnemo da pripremamo kajsije, jabuke, dunje i šljive za rakiju, ali i proizvodnju vina. Za jedno dve-tri godine planiram da sa kumom otvorim malu butik destileriju, a onda i vinariju, a u planu je i da napravimo etno-selo u Ratini, gde je ušće Zapadne Morave u Ibar. Imam 49 godina i osećam potrebu za mirnijim životom, životom koji nije lišen teškog rada već stresa. Fizički rad me jako opušta, pogotovo kada posle napora dobijem konkretan proizvod - rekao je glumac pre dve godine za "Alo".

Glumac je u međuvremenu dosta ulagao u opremu, a sve seoske poslove pa čak i brigu oko svinja radi sam. Aleksandar je većinu života proveo u centru Beograda, na Vračaru, ali je vremenom tempo gradskog života počeo da mu smeta.

Pogledajte u galeriji kako izgleda imanje Aleksandra Srećkovića Kubure:

1/14 Vidi galeriju Aleksandar Srećković Kubura na selu Foto: printscreen/instagram/kubura.kubura

Govoreći u emisiji "TV lica kao sav normalan svet", autora i voditeljke Tanje Peternek Aleksić, Aleksandar je otkrio da je u ovaj posao ušao sredinom 1990-ih, kada je moralo da se radi i zaradi, pa njemu današnji tempo i nije toliko naporan - da ide na probe, snimanja, predstave. Kada je reč o vinu, on tvrdi da što si iskusniji vinar, to ćeš pre napraviti vino po svom karakteru.

- Vino i gvožđe posebno mogu imati karakter čoveka koji ga pravi. U mom slučaju, ono mora da bude stameno, jako, da ima telo, da ima snagu alkohola, a da nije jako, ali i da je kompleksno, posebno posle prvog gutljaja, objasnio je Aleksandar Srećković.

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