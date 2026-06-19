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Ovogodišnji, 33. Beogradski letnji festival - Belef biće svečano otvoren u subotu, 20. juna 2026. godine u 20 časova u prostoru Sava centra. Čast da otvori festival pripala je čuvenom mjuziklu Pozorišta na Terazijama "Cigani lete u nebo". Zbog nezapamćenog interesovanja i želje publike da prisustvuje ovom izvođenju, organizatori su proširili prvobitno planirani kapacitet i pustili u prodaju dodatni kontingent ulaznica.

Kompletan festival trajaće sve do 22. septembra 2026. godine, a tokom tri letnja meseca posetioci će moći da isprate više od 40 raznovrsnih umetničkih sadržaja. Bogat repertoar obuhvata muzičke koncerte, pozorišne komade i namenski dečiji program koji će se izvoditi na brojnim lokacijama širom glavnog grada.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/6 Vidi galeriju 33. Belef Foto: Belef, Privatna arhiva

Junski muzički program u Konaku kneginje Ljubice

Dvorište i autentični prostor Konaka kneginje Ljubice biće domaćini prve serije koncerata u junskom bloku manifestacije:

23. jun (utorak) u 20.30 časova : Ansambl "Helenia" izvešće program "Na krilima srpske kulturne baštine" u Sali pod svodovima (ulaz iz ulice Kralja Petra). Na repertoaru će se naći etno numere, delovi iz Mokranjčevih "Rukoveti", kao i horski aranžmani kompozicija "Što se bore misli moje" i "Oj, Srbijo, mila mati". Ulaz za sve posetioce je besplatan.

: Ansambl "Helenia" izvešće program "Na krilima srpske kulturne baštine" u Sali pod svodovima (ulaz iz ulice Kralja Petra). Na repertoaru će se naći etno numere, delovi iz Mokranjčevih "Rukoveti", kao i horski aranžmani kompozicija "Što se bore misli moje" i "Oj, Srbijo, mila mati". Ulaz za sve posetioce je besplatan. 24. jun (sreda) u 18.00 časova : Mladi i višestruko nagrađivani pijanista Aleksandar Jovčić održaće klavirski recital u okviru tradicionalnog segmenta "FMU na BELEF-u". Pored solističkih uspeha, Jovčić je prepoznatljiv i po radu u kamernim sastavima. Publika će imati priliku da besplatno sluša Partitu broj 2 Johana Sebastijana Baha, Ravelovu Sonatinu i Šopenovo delo Andante spianato & grande polonaise brillante.

: Mladi i višestruko nagrađivani pijanista Aleksandar Jovčić održaće klavirski recital u okviru tradicionalnog segmenta "FMU na BELEF-u". Pored solističkih uspeha, Jovčić je prepoznatljiv i po radu u kamernim sastavima. Publika će imati priliku da besplatno sluša Partitu broj 2 Johana Sebastijana Baha, Ravelovu Sonatinu i Šopenovo delo Andante spianato & grande polonaise brillante. 25. jun (četvrtak) u 20.30 časova : Iz Australije stiže renomirani trio "Liaison", koji čine klarinetista Dejvid Grifits, pijanista Timoti Jang i violončelistkinja Svetlana Bogosavljević. Kritika uglednog magazina "Lajmlajt" (Limelight) ovaj sastav opravdano naziva "nacionalnim blagom". Karte za ovaj ekskluzivni nastup mogu se kupiti na biletarnici Konaka i preko servisa tickets.rs.

: Iz Australije stiže renomirani trio "Liaison", koji čine klarinetista Dejvid Grifits, pijanista Timoti Jang i violončelistkinja Svetlana Bogosavljević. Kritika uglednog magazina "Lajmlajt" (Limelight) ovaj sastav opravdano naziva "nacionalnim blagom". Karte za ovaj ekskluzivni nastup mogu se kupiti na biletarnici Konaka i preko servisa tickets.rs. 26. jun (petak) u 20.30 časova: Mecosopran Ema Krajnović prirediće solistički koncert uz klavirsku pratnju Ivane Stoković. Kao specijalni gosti večeri nastupiće soprani Milica Žižić i Teodora Marić. Program je sačinjen od solo pesama Frančeska Paola Tostija i arija iz opera čuvenih italijanskih i francuskih majstora poput Rosinija, Donicetija, Verdija i Gunoa.

Ansambl Liason Foto: Privatna arhiva

Pozorišne predstave i edukativni teatar za mlade krajem juna

Kraj meseca na festivalu rezervisan je za glumačka ostvarenja i važne društvene teme:

28. jun (nedelja) u 20.30 časova: Komedija "Bard, grabež i psihijatar" odigraće se u ambijentu Konaka kneginje Ljubice. Glumačku podelu ove duhovite i poučne priče čine Vladan Savić, Kristina Savić i Janko Cekić. Radnja prati bračni par glumaca iz Narodnog pozorišta koji kroz terapiju pokušavaju da reše sopstvene probleme, dok istovremeno kriju materijalne i sujetne motive i nastoje da pridobiju terapeuta na svoju stranu. Ulaznice su dostupne na blagajni Konaka i putem tickets.rs.

Komedija "Bard, grabež i psihijatar" odigraće se u ambijentu Konaka kneginje Ljubice. Glumačku podelu ove duhovite i poučne priče čine Vladan Savić, Kristina Savić i Janko Cekić. Radnja prati bračni par glumaca iz Narodnog pozorišta koji kroz terapiju pokušavaju da reše sopstvene probleme, dok istovremeno kriju materijalne i sujetne motive i nastoje da pridobiju terapeuta na svoju stranu. Ulaznice su dostupne na blagajni Konaka i putem tickets.rs. 29. jun (ponedeljak) u 19.00 časova: Prvi "Dečiji ponedeljak" donosi ostvarenje namenjeno tinejdžerima (od 13 do 19 godina) pod nazivom „Igre isTEENe sa roditeljima”, autora Ružice Vasić i Fuada Tabučića. U predstavi igraju Snežana Knežević, Željana Živković i Fuad Tabučić. Tekst je baziran na realnim i potresnim svedočenjima mladih koji su pretrpeli nasilje. Cilj projekta je skretanje pažnje roditeljima i prosvetnim radnicima na važnost prepoznavanja emocionalnog i fizičkog zlostavljanja. Ulaz je slobodan.

Bard, grabež i psihijatar Foto: Privatna arhiva

Otvaranje julskog repertoara: Od klasičnih kvarteta do mladih virtuoza

Početak jula obeležiće nastupi regionalnih zvezda i talentovanih studenata Fakulteta muzičke umetnosti:

30. jun (utorak) u 20.00 časova: Rumunski sastav "Inkanto kvartet" (Incanto Quartetto) predstaviće se beogradskoj publici uz besplatan ulaz. Ovaj ansambl važi za nosioca kamernog muzičkog života u Temišvaru. Poznati su po razbijanju stereotipa o strogoj klasici, pa njihov bogat repertoar, pored baroka, obuhvata valcere, polke, marševe, ali i strastvene tange, milonge, melodije iz filmskih ostvarenja i mjuzikala.

Rumunski sastav "Inkanto kvartet" (Incanto Quartetto) predstaviće se beogradskoj publici uz besplatan ulaz. Ovaj ansambl važi za nosioca kamernog muzičkog života u Temišvaru. Poznati su po razbijanju stereotipa o strogoj klasici, pa njihov bogat repertoar, pored baroka, obuhvata valcere, polke, marševe, ali i strastvene tange, milonge, melodije iz filmskih ostvarenja i mjuzikala. 1. jul (sreda) u 18.00 časova: U sklopu ciklusa "FMU na BELEF-u", studentkinja doktorskih studija Veronika Mona Bogić održaće besplatan violinski koncert izvodeći dela Baha, Bramsa, Paganinija i Ravela. Mlada umetnica je stipendista Fondacije "Dobar glas", a u dosadašnjoj karijeri beleži saradnju sa ansamblom "Double Sense" Nemanje Radulovića, Zagrebačkim kamernim orkestrom i solistički nastup na Festivalu Ljubljana.

U sklopu ciklusa "FMU na BELEF-u", studentkinja doktorskih studija Veronika Mona Bogić održaće besplatan violinski koncert izvodeći dela Baha, Bramsa, Paganinija i Ravela. Mlada umetnica je stipendista Fondacije "Dobar glas", a u dosadašnjoj karijeri beleži saradnju sa ansamblom "Double Sense" Nemanje Radulovića, Zagrebačkim kamernim orkestrom i solistički nastup na Festivalu Ljubljana. 5. jul (nedelja) u 18.00 časova: Publika će u Konaku moći da uživa u specifičnom zvuku "Dua harfi" koji čine Aleksandra Petrović i Olga Marković. Na njihovom besplatnom koncertu biće izvedene kompozicije autora kao što su Paul Hindemit, Anrijet Renije, Miloš Raičković, Karlos Salsedo, Nikolas Flađelo, Domeniko Skarlati i Ingeborg Bugarinović.

Inkanto kvartet Foto: Privatna arhiva

Julski program za najmlađe, Škola iz Ćuprije i priča o Pupinu

Sredinom jula festival donosi miks vrhunskog muzičkog obrazovanja i istorijskih monodrama:

6. jul (ponedeljak) u 19.00 časova: Na "Dečijem ponedeljku" biće izvedena predstava Maje Kolundžija Zoroe „I mali su veliki”. Komad u kome igraju Aleksandar Cvetković, Sofija Radojević i Anastasija Tošić namenjen je deci starijoj od sedam godina. Kreiran je u bliskoj saradnji sa stručnim dečijim psiholozima sa ciljem suzbijanja vršnjačkog nasilja kroz duhovite scene i primere pravilnog rešavanja konflikata. Ulaz je besplatan.

Na "Dečijem ponedeljku" biće izvedena predstava Maje Kolundžija Zoroe „I mali su veliki”. Komad u kome igraju Aleksandar Cvetković, Sofija Radojević i Anastasija Tošić namenjen je deci starijoj od sedam godina. Kreiran je u bliskoj saradnji sa stručnim dečijim psiholozima sa ciljem suzbijanja vršnjačkog nasilja kroz duhovite scene i primere pravilnog rešavanja konflikata. Ulaz je besplatan. 9. jul (četvrtak) u 20.00 časova: U dvorani Beogradske filharmonije održaće se tradicionalni koncert polaznika jedinstvene Škole za muzičke talente iz Ćuprije. Ulaz na ovaj događaj je slobodan, a na programu su remek-dela svetskih i domaćih kompozitora: Zoltana Kodalja, Antonija Vivaldija, Petra Iliča Čajkovskog, Dejana Despića, Davida Popera, Pabla de Sarasatea i Bele Bartoka.

U dvorani Beogradske filharmonije održaće se tradicionalni koncert polaznika jedinstvene Škole za muzičke talente iz Ćuprije. Ulaz na ovaj događaj je slobodan, a na programu su remek-dela svetskih i domaćih kompozitora: Zoltana Kodalja, Antonija Vivaldija, Petra Iliča Čajkovskog, Dejana Despića, Davida Popera, Pabla de Sarasatea i Bele Bartoka. 14. jul (utorak) u 20.30 časova: Monodrama "Pupin - Istorija velikana" u izvođenju glumca Fuada Tabučića biće odigrana u Konaku kneginje Ljubice uz slobodan ulaz. Dramaturgiju i tekst potpisuje Ružica Vasić, koristeći kao bazu autobiografsko delo Mihajla Pupina "Od pašnjaka do naučenjaka". Priča prati oca glumca koji kroz scensko oživljavanje Pupinovog života pokušava da skrene pažnju svojoj ćerki sa materijalnih stvari (poput novog telefona) na istinske i trajne životne vrednosti.

Škola za muzicke talente Ćuprija Foto: Bojan Petrović

Pokroviteljstvo, organizacija i servisne informacije

Celokupne informacije o satnicama, lokacijama i eventualnim izmenama u programu biće redovno ažurirane na zvaničnoj internet stranici belef.rs, kao i na zvaničnim Instagram i Fejsbuk profilima manifestacije. Organizacioni tim zadržava puno pravo na promenu termina i lokacija u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Beogradski letnji festival – BELEF se u svom 33. izdanju realizuje pod direktnim pokroviteljstvom Grada Beograda i Sekretarijata za kulturu, dok je za kompletnu izvršnu produkciju i organizaciju zadužen Centar beogradskih festivala (CEBEF).

Pogledajte video: Duda Glid o BELEF-u