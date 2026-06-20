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U Concept Cinema by CineStar u Ada Mall održana je panel diskusija i ekskluzivna pretpremijerna projekcija istorijskog spektakla "De Gol: U senci otpora", koji će se od 25. juna naći na redovnom bioskopskom repertoaru širom Srbije u distribuciji BLITZ Filma.

Foto: Blitz Film

Pre projekcije filma, publika je imala priliku da prisustvuje razgovoru posvećenom životu, političkom nasleđu i istorijskoj ulozi Šarla de Gola. Na panelu su govorili Amos Rajhman, direktor Francuskog instituta u Srbiji i istoričar, koji je bio i moderator panela i Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije i autor knjige o Šarlu de Golu ( "O degolizmu i Srbima", objavljene 2022. godine).

Učesnici su govorili o značaju de Golove političke misli, njegovoj ulozi tokom Drugog svetskog rata, vezama između de Golovih ideja i srpskog političkog iskustva, ali i o trajnom uticaju koji je De Gol ostavio na savremenu Francusku i Evropu.

Pogledajte kadrove iz filma "De Gol: U senci otpora"

1/8 Vidi galeriju De Gol: U senci otpora Foto: Blitz Film

Igrani film "De Gol: U senci otpora" donosi priču o jednom od najznačajnijih političkih i vojnih lidera 20. veka. Radnja je smeštena u jun 1940. godine, kada je Francuska poražena i potpisuje primirje sa nacističkom Nemačkom. U trenutku kada se činilo da je sve izgubljeno, tada još uvek široj javnosti nepoznati general Šarl de Gol odbija da prihvati kapitulaciju i iz Londona započinje borbu za slobodnu Francusku. Film prati njegov put od usamljenog vojnog lidera do centralne političke figure Francuske tokom Drugog svetskog rata.

Režiju potpisuje Antonen Bodri, dok glavne uloge tumače Simon Abkarijan, Sajmon Rasel Bil, Florijan Lezije i Benoa Mažimel.

Kada se činilo da je sve izgubljeno, počinje priča o čoveku koji je odbio da kapitulira. Moćan i inspirativan prikaz puta Šarla de Gola tokom Drugog svetskog rata donosi priču o borbi, otporu i stvaranju temelja moderne Francuske.