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Glumica Ketrin Zita Džouns boravila je u Beogradu, gde je bila i gošća predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ona je stigla na prijem u društvu reditelja Predraga Gaga Antonijevića. Prilikom tog susreta istaknuto je da Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji i atraktivniji na mapi svetske filmske industrije.

Foto: Kurir



- Sve više producenata, reditelja i glumaca otkriva ono što mi odavno znamo - da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentovane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti. Ako se po jutru dan poznaje, uskoro će u Beogradu biti podjednako verovatno da sretnete holivudsku zvezdu kao i komšiju iz kraja - poručio je Vučić.

U galeriji pogledajte kako je izgledao prijem Ketrin Zite Džouns kod predsednika Aleksandra Vučića:

1/4 Vidi galeriju Ketrin Zita Džouns i Aleksandar Vučić Foto: Kurir



Poznata glumica trenutno ne snima u našoj zemlji. Ono što je poznato o njenim aktuelnim projektima jeste da je najavljeno da će igrati glavnu ulogu u novoj Amazonovoj triler seriji "Ubiti Džeki" (Kill Jackie), kao i da reprizira ulogu Mortiše Adams u drugoj sezoni Netfliksove serije "Sreda" (Wednesday). Na projektu "Ubiti Džeki" je i producent, pa je moguće da Beograd bude jedna od lokacija snimanja. Za komentar smo pozvali PR agenciju slavne glumice, ali do zaključenja ovog broja odgovori nisu stigli. Reditelja Predraga Gagu Atonijevića i Ketrin Zitu Džouns veže dugogodišnje prijateljstvo. Gaga je u nekoliko navrata u intervjuima pominjao da su on i poznata glumica godinama pripremali i razvijali zajednički film. Međutim, prvobitno planiran projekat na kraju nije realizovan u tom obliku.

Predrag Gaga Antonijević Foto: Nikola Andjic/Kurir