Zoran Ćirić iz Niša dobitnik je 32. književne nagrade "Vasko Popa". Njegova zbirka "Tajne pesme za Keti", u izdanju kraljevačke "Povelje", proglašena je za najbolju pesničku knjigu na srpskom jeziku u 2025. godini. Ime laureata saopšteno je u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije u Beogradu. U ovogodišnjoj konkurenciji učestvovalo je 106 knjiga. Žiri u sastavu Ana Ristović, Milan Gromović i predsednik Jovan Zivlak jednoglasno je odabrao Ćirićevo delo, koje je u najužem izboru bilo s delima Nadije Rebronje, Marije Knežević i Aleksandra Marića.