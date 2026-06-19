Nagrada "Vasko Popa": Laureat Zoran Ćirić
Zoran Ćirić iz Niša dobitnik je 32. književne nagrade "Vasko Popa". Njegova zbirka "Tajne pesme za Keti", u izdanju kraljevačke "Povelje", proglašena je za najbolju pesničku knjigu na srpskom jeziku u 2025. godini. Ime laureata saopšteno je u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije u Beogradu. U ovogodišnjoj konkurenciji učestvovalo je 106 knjiga. Žiri u sastavu Ana Ristović, Milan Gromović i predsednik Jovan Zivlak jednoglasno je odabrao Ćirićevo delo, koje je u najužem izboru bilo s delima Nadije Rebronje, Marije Knežević i Aleksandra Marića.
Zoran Ćirić, istaknuti srpski pripovedač, romansijer, esejista i pesnik, prethodno je osvojio Ninovu nagradu (2001) za roman "Hobo", pa je sada nosilac dva najprestižnija književna priznanja u Srbiji. Nagrada će mu biti uručena 30. juna u podne u Gradskoj kući u Vršcu. Priznanje obuhvata novčani iznos i povelju (rad akademskog slikara Milana Blanuše), a dodeljuju ga osnivač i Grad Vršac kao pokrovitelj.