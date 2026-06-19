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Najbolje medijske fotografije 2025. godine konačno stižu pred publiku. Centar za razvoj fotografije saopštio je da je otvaranje izložbe fotografija "Press Photo Srbija 2025" zakazano za nedelju, 21. jun, u 19 časova u Gradskoj galeriji u KC Grad u Beogradu (Braće Krsmanović 4).

Foto: ANDJELKO VASILJEVIC/fotopol

Izložba donosi izbor 185 najboljih medijskih fotografija nastalih u periodu od novembra 2024. do novembra 2025. godine, predstavljajući nagrađene, pohvaljene i druge odabrane radove sa 27. izdanja nacionalnog konkursa Press Photo Srbija, jednog od najznačajnijih fotografskih konkursa u zemlji. Na izložbi će biti predstavljeni radovi koji su obeležili prethodnu godinu, nudeći snažan i slojevit vizuelni zapis društvenih, političkih, kulturnih i sportskih događaja u Srbiji. Stručni žiri je, nakon detaljnog uvida u više od 500 pristiglih radova, doneo odluku o dobitnicima nagrada u više kategorija, ocenjujući fotografije na osnovu autorskog pristupa, dokumentarne vrednosti, etičnosti i društvene relevantnosti.

Foto: Anđela Stevanoić Žiković



Izložba se realizuje u okviru inicijative "Fotografija bez veštačkih dodataka: Za medijsku pismenost i vizuelnu istinu u doba AI slika", kao deo projekta "EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji", koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadskom novinarskom školom, ENECA, Užičkim centrom za prava deteta, Novom planskom praksom, Sigurnim stazama, Mladim poljoprivrednicima Srbije i međunarodnim partnerom, Fondacijom "Fridrih Ebert". Projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 2023. do 2026. godine.

Nagrada u kategoriji Sport Peđa Milosavljević Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©



Press Photo Srbija je nacionalni konkurs za najbolje fotografije u medijima s tradicijom dužom od 25 godina. Od osnivanja krajem devedesetih godina, konkurs je usmeren na promociju autorske i dokumentarne fotografije, razvoj profesionalnih i etičkih standarda u medijima, kao i na zaštitu autorskih prava fotografa.