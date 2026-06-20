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Za nezaboravnu filmsku ulogu ponekad nisu potrebni ni dugi monolozi ni velika minutaža. Dovoljni su upečatljivo lice, prirodan talenat i nekoliko rečenica koje će publika nastaviti da citira decenijama kasnije.

Upravo takav trag ostavio je Stanojlo Milinković, naturščik iz sela Grabovca kod Svilajnca, koji nije završio glumačku akademiju niti se glumom profesionalno bavio. Po zanimanju je bio limar, ali je zahvaljujući reditelju Slobodanu Šijanu postao jedno od najprepoznatljivijih epizodnih lica domaće kinematografije.

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Foto: Printscren/Youtube

Jedna scena bila je dovoljna da ga publika zapamti

Milinković se pojavio u filmu „Ko to tamo peva“ kao orač koji putnicima autobusa firme „Krstić“ ne dozvoljava da pređu preko njegove njive.

Njegovo odlučno protivljenje da autobus nastavi putem preko oranja, kao i čuveni poziv sinovima: „Ne diraj me, zvaću decu! Decooo!“, postali su deo filmske istorije i svakodnevnog govora.

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Foto: Printscren/Youtube

Slobodan Šijan ga pronašao na audiciji

Milinkovića je otkrio Slobodan Šijan na audiciji za televizijski film „Najlepša soba“. Saradnja se nastavila i u drugim ostvarenjima, među kojima su „Ko to tamo peva“, „Maratonci trče počasni krug“ i „Kako sam sistematski uništen od idiota“.

Govoreći o Stanojlu i neobičnoj kombinaciji njegovog izgleda i karaktera, Šijan je svojevremeno rekao:

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma:

Film "Ko to tamo peva" Foto: printscreen/youtube/ Centar film, Printscreen YouTube, Printscreen

– I pored kromanjonske face, imao je izuzetnu inteligenciju, i ta kombinacija je bila veoma smešna.

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Kadrovi iz filma Ko to tamo peva

 Video: Balet "Ko to tamo peva" u Zagrebu

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