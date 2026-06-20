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Na Prvu televiziju na jesen stiže serija "Marina i Futa", inspirisana životom i stvaralaštvom Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića. Autori ove priče vraćaju nas u osamdesete godine i zlatno doba popularne muzike i velikih hitova - vreme kad su stihovi menjali živote, a pesme postajale evergrin melodije. Uloga Marine poverena je Milici Janevski, dok će Futu tumačiti Danilo Lončarević, a s njima smo razgovarali poslednjeg dana snimanja prve sezone.

Foto: Aleksandar Krstović, PrvaTV



Milice, uloga Marine vam je već dobro poznata. Kakvi su utisci?

- Srećna sam što smo stigli do kraja nakon napornog rada u koji smo uložili baš puno vremena. Uspeh je došao zahvaljujući ljubavi, poštovanju, spremnosti i profesionalizmu. Fascinantno mi je što je Marina imala toliku dubinu i što je svoj život koristila u svrhu posla, a pretpostavljam da taj poriv potiče od toga što je strašno volela ljude i živela za njih. Nakon ovog projekta, pesme koje je stvarala sa suprugom više neću slušati na isti način.

Danilo Lončarević Foto: Aleksandar Krstović, PrvaTV



Danilo, vi još niste izašli iz lika?

- Ne znam da li sam izašao iz lika ili je lik ušao u mene, jer nismo stigli ni da razmislimo pošto smo snimanje završili pre samo nekoliko minuta. Prisutan je veliki umor i teško je uobličiti utiske, ali ovo je bila jedna luda vožnja.

Kakvi su utisci o prvoj velikog ulozi?

Danilo: Rad na ovom materijalu je bio izuzetno inspirativan i predstavlja veliku privilegiju, jer je ono što su Marina i Futa zajedno uradili na našim prostorima jedinstveno i može se uporediti s nekim figurama na globalnom tržištu. Bez obzira na različite stavove javnosti, kojima se nismo bavili, neosporno je da su vršili ogroman uticaj na našu pop kulturu tokom četiri-pet decenija. Najveće iznenađenje i fascinacija za mene predstavlja taj ogromni dijapazon i sa koliko su izvođača sarađivali, pokrivši sve - od Olivera Dragojevića pa do Džeja i Cece.

Foto: Ana Paunković



Kako je izgledala vaša komunikacija s Futom?

Danilo: Kod komunikacije s Futom najviše cenim to što nije vršio nikakvu presiju na nas, niti je nametao savete kako nešto treba ili ne treba da izgleda. On je čistog i otvorenog srca ispričao svoj doživljaj onoga što mu se desilo u životu otkako je upoznao Marinu, prepustivši nam da sami tumačimo njegovu priču. Njegov pristup nam je doneo ogromno rasterećenje od pritiska i odgovornosti rada na materijalu o živom čoveku.

Prvi put kod nas se radi ovakva serija.

Milica: Imali smo sreću da su nam producenti obezbedili sate i sate razgovora sa svim ljudima koji su sarađivali s Marinom. To nam je dalo retku priliku da projekat uradimo oko 90 odsto autentično u odnosu na to kako je zaista bilo. Naravno, uneli smo i malo fikcije, kako bismo neke stvari ulepšali i učinili ih lakšim za podnošenje, ali projekat će biti vrlo ubedljiv, divan i realan. Mlađa publika će moći da čuje jako dobru muziku, dok će se starija prisetiti mlađih dana uz ljudsku, emotivnu, ljubavnu i iskrenu priču.

Milica i Zlatan kao Marina i Futa Foto: Pelicula production

Milice, umesto Zlatana, koji igrao vašeg supruga u filmu i seriji "Nedelja", vaš novi partner u ulozi Fute je mladi kolega Danilo. Kako je izgledala saradnja s njim?

- Bilo je fantastično raditi s njim, odmah smo se složili. Čim mi je producent predložio Danila, imala sam osećaj da je to pravi izbor jer fizički stravično liči na Futu. Sve se posložilo kao da nam je Marina odozgo poručila: "Evo tako", a rad je tekao uz veliku lakoću i ogromno poverenje.

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