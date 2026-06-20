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Svetozar Cvetković imao je samo 22 godine kada je dobio ulogu u filmu „Montenegro“ Dušana Makavejeva, a partnerka pred kamerama bila mu je dve decenije starija američka glumica Suzan Anspah.

Iako je već bila poznato ime svetske kinematografije, mladi glumac je, kako je kasnije priznao, prema njoj nastupao sa velikim poštovanjem. Snimanje zahtevnih scena donelo mu je iskustvo koje nikada nije zaboravio, ali i nekoliko anegdota koje danas prepričava sa osmehom.

Svetozar Cvetković Foto: Zorana Jevtić

Gostujući u podkastu „Agelast“, Cvetković je opisao kako su izgledale pripreme za jedan od najdužih filmskih poljubaca, snimanje intimne scene u krunjenom kukuruzu i neočekivana poruka koju mu je Makavejev šapnuo neposredno pre početka kadra.

Vežbali najduži poljubac na filmu

Film „Montenegro“, snimljen početkom osamdesetih godina, bio je prvo ostvarenje na kojem su Svetozar Cvetković i Dušan Makavejev sarađivali. Cvetković je tada bio na početku karijere, dok je Suzan Anspah iza sebe već imala značajne holivudske uloge.

Foto: printscreen/Klasik TV

– Možda bi se naljutio kada bih ja to ispričao. Montenegra smo snimali, to je prvi film koji smo snimali zajedno. Sa mnom je igrala Suzan Anspah, koja je u to vreme snimila „Pet lakih komada“, to je bilo super. Ja sam imao 22 godine, ona je imala 42, ona je za mene bila ozbiljna gospođa. Ponašao sam se sa puno respekta prema njoj, ali je Mak hteo da snimimo najduži poljubac ikad snimljen na filmu. I onda smo mi vežbali taj najduži poljubac. Postojala je čitava koreografija oko svega toga. Ona skoči na mene, pa mi igramo među drugim ljudima, a sve vreme to radimo dok se ljubimo. Ona se spremala stalno za te probe, imala je sprej za usta, a meni je to sve bilo ono kao okej – ispričao je Svetozar.

Makavejev ih smestio u krunjeni kukuruz

Radnja je glumce odvela u skromnu prostoriju sa tušem, dušekom i delom u kojem se nalazio krunjeni kukuruz. Upravo tu je Makavejev zamislio intimnu scenu između njihovih likova.

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/6 Vidi galeriju Vreli kadrovi Svetozara Cvetkovića i Suzan Anspah Foto: printscreen/Klasik TV

– I sad mi se kroz to nekako dovedemo do prostorije, gde ja spavam, a to je bukvalno nešto, ono ima tuš, neki dušek i ima neko mesto gde je krunjeni kukuruz. I sad Mak kaže: „E, vas dvoje ćete da vodite ljubav u krunjenom kukuruzu.“ Ja kažem, dobro, al’ vidim da ona to gleda, potpuno u fazonu, kako ćemo sada to. Ja se tu tuširam, ona gleda mene kako se tuširam, pa onda ona uđe da se tušira. Prva rečenica koju kaže, kao: „Nemoj da viriš“, ja kao: „Da, da“, ja oblačim pantalone na golo telo, srpski, partizanski. Druga rečenica koju me pita: „Jesam li debela?“ Zna Mak šta da napiše – dodao je.

Rečenica zbog koje je ostao potpuno zbunjen

Priprema kadra potrajala je, a Cvetković i Anspah ležali su nagi u kukuruzu, razgovarali i čekali da ekipa završi posao. Kada je konačno trebalo da počne snimanje, Makavejev je iznenada prekinuo proceduru i prišao mladom glumcu.

Dušan Makavejev Foto: Profimedia

– Na kraju mi se nađemo u tom kukuruzu. Goli smo potpuno. Ja ležim preko nje, prekrili su me jednim peškirićem po zadnjici, da kao, ne bih sad ne znam šta. Al’ kao Švedska, toliko slobodna zemlja da to može samo da se namašta kod nas. I sad sve to traje. Tomislav Pinter, direktor fotografije, sve to namešta, svetlo, sve top, perfektno, svi su strašno profesionalni. Sve je cakum-pakum, dogovorili smo se, mi treba da vodimo ljubav tu. To je. Ja tako ležim preko nje, to traje 15 minuta, ona meni peva neke pesme na uvo. Ležimo i pričamo, koliko god možemo da pričamo.

Potom je otkrio šta se dogodilo neposredno pre nego što je kamera počela da snima.

– Kaže, snimamo. Kadar stave, klapu. „Čekajte, stanite!“, kaže Makavejev. Oni sklone klapu, on dođe i šapne mi nešto na uvo. Od tog momenta nisam znao kako se zovem. Šapnuo mi je: „Ako ti da – ti je opali.“ Ona me pita: „Šta ti je rekao?“ Ja joj kažem: „Nešto mnogo lepo o tebi.“ I mi snimimo tu scenu – ispričao je Cvetković kroz smeh.

Svetozar Cvetković Foto: ATA images

Zrno kukuruza završilo mu u uhu

Neobična scena dobila je još neobičniji završetak. Tokom snimanja Cvetković je osetio da mu se nešto dogodilo u glavi, ali u tom trenutku nije znao šta je uzrok neprijatnog osećaja.

– Dok smo snimali tu scenu, ja odjednom osetim jedan čudan osećaj u glavi. Kao kad progutaš nešto, pa ti zastane u grlu. Tako mi je zastalo usred glave. Završimo snimanje. Ja dođem kod Bojane i kažem joj da mi se nešto desilo. Kad protresem glavu, nešto mi je zvonilo. Pogledaju me i kažu – upao ti je kukuruz u uvo – zaključio je glumac.

Video: Svetozar Cvetković o Ceci Bojković