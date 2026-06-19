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Branko Stanković, autor i voditelj emisije “Kvadratura kruga”, posle višedecenijskog rada u RTS-u, podneo je zahtev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade, stoji u saopštenju RTS.

Kako dalje navode u saopštenju, dokumentarni serijal "Kvadratura kruga“ će i dalje biti deo programa, vođen novim timom ove emisije.

RTS se na kraju saopštenja zahvaljuje Stankoviću na posvećenosti u radu i ostvarenim rezultatima u gledanosti.

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Čuvena voditeljka Rts-a Dubravka Marković na koncertu Lenija Kravica Izvor: MONDO