Voditelj i autor emisije "Kvadratura kruga" Branko Stanković, prekida saradnju s RTS, saopštili su iz Javnog servisa.
posle više decenija
Branko Stanković prekida saradnju s Javnim servisom: Evo šta će biti s kultnom emisijom "Kvadratura kruga", oglasio se RTS
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Branko Stanković, autor i voditelj emisije “Kvadratura kruga”, posle višedecenijskog rada u RTS-u, podneo je zahtev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade, stoji u saopštenju RTS.
Kako dalje navode u saopštenju, dokumentarni serijal "Kvadratura kruga“ će i dalje biti deo programa, vođen novim timom ove emisije.
RTS se na kraju saopštenja zahvaljuje Stankoviću na posvećenosti u radu i ostvarenim rezultatima u gledanosti.
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