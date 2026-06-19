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Poslednji deo trilogije 'Kalup' premijerno je stigao na streaming platformu Voyo. Nakon što su istoimeni 'Kalup' i 'Smola' osvojili brojne korisnike platforme, sada je stigao i 'Škripac', koji tematizuje gorući problem porodičnog nasilja, femicida i sistema koji je često nemoćan u borbi sa nasilnikom.

Foto: Voyo



Dramska serija 'Škripac' nastala je prema istinitim događajima i donosi priču o nasilju, odnosu koji se pretvara u zatvor i sistemu koji često gubi bitku sa nasilnikom. 'Škripac' istražuje kompleksne odnose i složen sistem koji često izneveri žrtvu. Serija se prikazuje ekskluzivno na platformi Voyo.



Kada Milka (Nina Nešković) sasvim slučajno upozna Jakšu (Nikola Đorđević), njihova ljubav počinje kao iz bajke. On bez zadrške prihvata i njenog sina iz prvog braka, idila traje, a potom stupaju u brak i za par počinje pravi život. Njihove predstave o pravom životu se razlikuju – dok Milka brak vidi kao utočište i mesto podrške, Jakša smatra da brak označava svojevrsno vlasništvo nad ženom – njenim vremenom, odlukama i voljom.

Scene iz nove serije "Škripac"

1/8 Vidi galeriju Škripac Foto: Voyo