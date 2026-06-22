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Glumačka legenda Nebojša Dugalić, koga je publika imala priliku da gleda u bioskopskom ostvarenju "Ruski konzul", privukao je pažnju javnosti zbog neobičnog izbora imena za svog sina, o čemu je i sam ranije otvoreno govorio. Dramski umetnik i njegova izabranica Dragana dele zajednički život već dve decenije, a njihovu veliku porodicu čini petoro naslednika - tri ćerke i dva sina. Draganina odluka bila je da glumačku karijeru stavi u drugi plan kako bi se u potpunosti posvetila porodici i pružila bezuslovni oslonac svom suprugu, koji redovno naglašava da mu je dom najveća snaga i utočište.

Pogledajte u galeriji kultne uloge Nebojše Dugalića:

1/7 Vidi galeriju Kultne uloge Nebojše Dugalića Foto: GORDAN JOVIC/GORDAN JOVIC, Printscreen/RTS, RTS

Simbolika retkih imena i poreklo imena Kalin

Imena dece ovog umetničkog para oduvek su izazivala veliko interesovanje u javnosti jer se retko sreću u savremenom društvu. Jana, Vidan, Bogdana, Kalin i Ilina uneli su posebnu radost u živote svojih roditelja, a glumac je u medijskim istupima rado govorio o njihovom odrastanju. Među njima se po svojoj specifičnosti posebno izdvaja ime sina - Kalin.

Reč je o starom slovenskom imenu koje je nastalo po istoimenoj biljci. U botaničkom svetu poznata pod latinskim nazivom ligustrum vulgare, ova biljka se u našim krajevima tradicionalno naziva i kozje grožđe, jer njeni sitni plodovi izgledom asociraju na grozdove. Takođe je prepoznatljiva i kao obična kalina, koja se na ovim prostorima neretko sadi kao živa ograda. Ipak, iako njene tamne bobice vizuelno podsećaju na ribizlu, važno je napomenuti da su one zapravo otrovne.

Supruga kao najveća podrška i najstroži kritičar

Pored toga što vodi računa o velikoj porodici, Dragana ima važnu ulogu i u Nebojšinom profesionalnom životu, o čemu je glumac svojevremeno govorio.

Nebojša i Dragana Dugalić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Moja supruga je koleginica, a ujedno i kritičar. Uvek mi kaže šta, kako i gde može da se uradi. Uglavnom joj se dopada sve što sam snimio u poslednje vreme, na primer "Državni službenik" ili "Žigosani u reketu". Bitno je da budemo raznovrsni u svojim ulogama kako ne bismo dosadili sami sebi", rekao je glumac za Story.

Pogledajte video: Nebojša Dugalić o filmu "Ruski konzul"