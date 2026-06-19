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Režiser Džejms Barouz je preminuo u 85. godini. Njegova porodica je potvrdila vest u saopštenju za časopis „Pipl”.

Barouz je imao višedecenijsku karijeru na televiziji koja je počela sa „Šouom Meri Tajler Mur” (The Mary Tyler Moore Show). Ovaj jedanaestostruki dobitnik nagrade Emi takođe je režirao svaku epizodu serije „Vil i Grejs” (Will & Grace) tokom njenog prvobitnog emitovanja, a radio je iza kamere i na serijama kao što su „Taksi” (Taxi), „Frejžer” (Frasier), „Prijatelji” (Friends) i „Treći kamen od Sunca” (3rd Rock from the Sun).

Džejms barouz Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia



„Slavimo izuzetan život i trajnu zaostavštinu Džejmsa ’Džimija’ Barouza, koji je danas preminuo mirno, okružen svojom voljenom porodicom“, podelila je porodica Barouz u saopštenju za „Pipl” 19. juna.

„Tokom više od pet decenija, Barouz je bio jedan od najuticajnijih i najvoljenijih reditelja u istoriji televizije. Kao legendarni reditelj, mentor i kreativna sila, pomogao je u oblikovanju generacija komedije i doneo nemerljivu radost publici širom sveta.”



„Tokom svoje neprevaziđene karijere, Barouz je režirao više od 1.000 televizijskih epizoda i bio je ključan u stvaranju nekih od najomiljenijih serija ikada produciranih, uključujući ’Šou Meri Tajler Mur’, ’Taksi’, ’Kafić Uzdravlje’, ’Frejžer’, ’Prijatelji’, ’Vil i Grejs’ i ’Teoriju velikog praska’ (The Big Bang Theory), između mnogih drugih“, nastavlja se u saopštenju.