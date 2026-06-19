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Partneri i organizatori Adriatic Film & TV Awards – AFA nagrada 2026. na Slano Film Days, filmskom događaju u Slanom u Hrvatskoj, pozvali su više od 800 članova Filmske i TV Akademije Jadranske regije, da glasaju za najbolja ostvarenja!

Glasanje za najznačajnija filmska i televizijska ostvarenja s područja bivše Jugoslavije za sezonu 2025/2026. počinje danas i trajaće do 21. augusta 2026, kada će članovi Akademije, profesionalci iz filmske struke iz celog regiona, izabrati nominovane za AFA nagrade, a onda i dobitnike Adriatic Film Awards.

Dobitnici AFA nagrada će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji koja će biti održana u oktobru u Porto Montenegru u Tivtu u Crnoj Gori, koji je glavni partner događaja.

Foto: Foto AFA event Slano Film Days

Nominovane, a onda i dobitnike AFA nagrada bira više od 800 članova Filmske i TV Akademije Jadranske regije, koju su pokrenuli osnivači Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.

„AFA nagrade uspostavili smo s jasnim ciljem – da promovišemo najkvalitetnije regionalne filmove i televizijske serije i da izgradimo platformu preko koje regionalni projekti dobijaju dodatnu promociju i priliku da se predstave na međunarodnom tržištu. Iza tih nagrada stoji snažna strukovna zajednica: stotine filmskih i televizijskih profesionalaca različitih disciplina iz cijele regije, koji gledaju prijavljena ostvarenja i biraju nominacije i dobitnike. Uvjeren sam da upravo u tom zajedničkom radu struke – u vrednovanju autora i njihovu predstavljanju široj zajednici – leži smisao i snaga ovih nagrada", izjavio je Mirsad Purivatra, predsednik Filmske i TV Akademije Jadranske regije.

Foto: Foto AFA event Slano Film Days

„Najveća snaga Akademije njezini su članovi. Zato nas posebno raduje što je u samo godinu dana broj porastao s oko 600 na više od 800 članova, što pokazuje da filmski i televizijski profesionalci prepoznaju vrijednost AFA nagrada. Aktivno članstvo važan je doprinos povezivanju i jačanju regionalne filmske zajednice, a svim kolegicama i kolegama zahvaljujemo na podršci“, izjavila je Lana Matić u ime partnera, Zagreb Film Festivala.

„Posebno nam je drago što se Adriatic Film Awards održava u Crnoj Gori, zemlji koja je kroz svoju istoriju bila mjesto susreta kultura i ideja i koja je otvorenost prema svijetu gradila kao jednu od svojih najvažnijih vrijednosti. Upravo to je čini prirodnim domaćinom ovakve manifestacije. Porto Montenegro se na to prirodno nadovezuje, kao ambijent u kojem su kultura, kreativnost i međunarodna razmjena način na koji se svakodnevno živi i stvara. Kao lokalnog partnera AFA-e u Crnoj Gori, raduje nas što učestvujemo u projektu od međunarodnog značaja, koji daje veću vidljivost i prepoznatljivost autorima i stvaraocima iz regiona. Uvjereni smo da će njegov značaj, domet i obim iz godine u godinu biti sve veći“, izjavila je Katarina Milačić, izvršna direktorka kompanije Strategist.

Foto: Foto AFA event Slano Film Days

Ove godine biće održano drugo izdanje dodele AFA nagrada za najbolja ostvarenja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Severne Makedonije.

Biće dodeljeno deset AFA nagrada. U kategoriji filmova biće dodeljeno sedam nagrada: za najbolji film (producentu i reditelju), najbolju glavnu glumicu, najboljeg glavnog glumca, Zvezdu u usponu (u cross-sekciji s TV dramom), najbolju režiju, najbolji scenario i najbolji debitantski film. U kategoriji TV serija dodeljuju se tri AFA nagrade: za najbolju seriju, najbolju glavnu glumicu i najboljeg glavnog glumca.

Foto: Foto AFA event Slano Film Days

Svečana ceremonija dodele AFA nagrada za 2026. godinu će se održati od 23. do 25. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu, u Crnoj Gori, koji je glavni partner događaja. Na istoj lokaciji prošle godine je održana inauguralna dodela AFA nagrada.