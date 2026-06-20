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Na Svetski dan muzike i u susret obeležavanju pola veka postojanja, Novo naselje u Novom Sadu postaće pozornica za koncert klasične muzike na otvorenom - Korzo. Događaj koji je sedam godina privlačio veliku pažnju publike, i to na jednoj od glavnih gradskih saobraćajnica u centru grada, ovog 21. juna od 20.30 sad će biti na mestu gde su pre gotovo 50 godina izgrađene prve zgrade u jednom od najvećih gradskih kvartova, u Ulici Bate Brkića.

Premil Petrović Foto: Maja Argakijeva/Maja Argakijeva

Vojvođanski simfonijski orkestar, koji već tradicionalno obeležava Svetski dan muzike, nastupiće uz vrhunske, nagrađivane soliste: violinista sa više od četrdeset priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj sceni, Teofil Milenković, nagrađivana violončelistkinja, solistkinja, kamerni muzičar i pedagog, Irena Josifovska, pijanista, kamerni muzičar, pedagog i kompozitor, Aleksandar Đermanović, uz svestranog dirigenta koji je sarađivao s renomiranim orkestrima i operskim kućama širom sveta, Premila Petrovića.

Irena Foto: www.peteradamik.de/peter adamik



Publika će imati prilike da čuje dela jednog od najvećih kompozitora na svetu, Ludviga van Betovena.

Korzo je koncert klasične muzike na otvorenom, koji je prvi put održan 2018. godine i potom sedam godina uzastopno bio deo jedne od najvećih umetničkih smotri u ovom delu Evrope, Kaleidoskopa kulture. Jedan od najvećih umetničkih i produkcijskih poduhvata u Novom Sadu već je bio mesto za velika imena iz sveta klasične muzike kao što su violinisti Stefan Milenković, Julijan Rahlin, Robert Lakatoš, Lana Zorjan, pijanisti Peter Bence i Rita Kinka, dirigenti Aleksandar Marković, Maksimilijan Haberštok, Srboljub Dinić, Mikica Jevtić, Aleksandar Kojić.

Aleksandar Đermanović Foto: Promo