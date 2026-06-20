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Nezavisno društvo novinara Vojvodine obaveštava javnost da je danas, nakon teške bolesti, u Novom Sadu u 65. godini preminuo jedan od najboljih domaćih fotoreportera Dragan Gojić Goja.

Dragan Gojić je bio fotoreporter Novinske agencije Beta. Tokom karijere radio je i za dnevni list Naša borba, a sarađivao je i sa mnogim prestižnim stranim medijima.

Fotografiju je strastveno voleo i njegov fotografski opus je društvena hronologija Novog Sada i Vojvodine kroz decenije. Tokom studentskih i građanskih protesta u Srbiji devedesetih godina, kao i svih ostalih, do danas aktuelnih protesta, Gojić je bio neumorni hroničar vremena, uvek prisutan na ulici i sa prstom na okidaču fotoaparata.

Novosađanin, poznat većini sugrađana, svojim aparatom Nikon svakodnevno je beležio novosadska dešavanja - od njegove omiljene klupe na Trgu slobode, preko Štranda do oboda grada.

Vrhunski agencijski fotoreporter, vredan i uporan, sa strašću je fotografisao sve, od penzionera koji se šetaju ulicama do političkih previranja.

Poplave u Jaši Tomiću, požar u Deliblatskoj peščari, vojvođanska polja, Koviljski rit, Tisu, ptice, životinje, vojvođanske običaje, njihove proslave, radovanja i tugovanja.

Novi Sad nije izgubio samo vrsnog fotoreportera, već hroničara svih turbulentnih vremena kroz koja je prolazio.

Vreme i mesto sahrane Dragana Gojića biće saopšteni naknadno.