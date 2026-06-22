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U godini jubileja dva veka od osnivanja Matice srpske, Galerija Matice srpske je u saradnji sa Srpskim crkvenim muzejom u Sentandreji pripremila dve izložbe. Prva "Mat(r)ica za dva veka jubileja" autora dr Danila Vuksanovića svečano je otvorena u maju u Sentandreji, dok je tokom trajanja te izložbe u petak veče otvorena i nova - "Uroš Predić u Sentandreji". Prvi put je javnosti predstavljena njegova slika "Sveti Georgije" iz 1902. godine!

Porodične veze

Na otvaranju izložbe su govorili dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica GMS, i dr Kosta Vuković, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sentandreji.

- Galerija Matice srpske je pre nekoliko godina priredila veliku monografsku izložbu o Urošu Prediću, koju su zajednički realizovali kolega Igor Borozan i koleginica Snežana Mišić. Tada su zaista napravljena velika istraživanja i činilo nam se da smo te 2022. predstavili javnosti sve ono što se zna o Urošu Prediću, a onda se, sasvim iznenada, u Sentandreji pojavila jedna nova slika, jedno delo koje premijerno predstavljamo novosadskoj publici, delo koje nije samo ikona i predstava Sv. Đorđa nego i mnogo više od toga. To je delo koje govori o vezama Uroša Predića sa Sentandrejom, o vezama Uroša Predića i porodice Vujić, o porodici Vujić i njenom mestu u Sentandreji - rekla je upravnica

Foto: Galerija Matice Srpske



Više o slici govorio je dr Kosta Vuković:

- Poznato je da je cvetno doba Sentandreje ipak taj 18. vek, period posle Velike seobe Srba. Tu se formirao jedan bogat, dobrostojeći građanski sloj, a predstavnici tog sloja bili su trgovci. Srba je u 19. veku u Sentandreji bivalo već sve manje i manje, ali mi smo znali za Stevu Vujića, Sentandrejca koji je bio trgovac, a neko vreme i predsednik crkvene opštine. Imao je radnju na glavnom trgu Sentandreje i s velikim slovima na mađarskom jeziku bilo je ispisano "Radnja Steve Vujića". Međutim ni slutili nismo da ta porodica krije jedno delo Uroša Predića i da postoje bliske veze između porodice Vujić i porodice Predić. Kad je Rita Vujić, unuka Steve Vujića, poklonila ovo delo muzeju, naša namera je bila da istražimo taj porodični kontekst. Ona je delo Uroša Predića poklonila Srpskom crkvenom muzeju iz tog ličnog segmenta, da ostane sećanje na tu značajnu sentandrejsku porodicu.

Uroš Predić Foto: Galerija Matice Srpske



U vlasništvo Muzeja Srpske pravoslavne eparhije budimske putem poklona 2023. godine dospelo je jedno izuzetno vredno delo koje se na osoben način vezuje za Sentandreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića (1857-1953) s predstavom Svetog Georgija, koja je nastala 1902. godine i koju je Predić poklonio sentandrejskom trgovcu Stevanu Vujiću i njegovoj supruzi Olgi povodom venčanja i porodične slave. Naime, Vujićeva supruga Olga Barić, rodom iz Pančeva, bila je u srodstvu sa Urošem Predićem.

Foto: Galerija Matice Srpske



Na jesen 2024. godine predstavljena je posebna tematska izložba u Sentandreji, na kojoj su, pored slike Uroša Predića, bili izloženi i određeni porodični dokumenti i fotografije Stevana Vujića i Olge Barić. Slika Uroša Predića je već više od jednog veka čuvana u Sentandreji i činila je dragoceno blago sentandrejske porodice Vujić. Za postojanje tog Predićevog rada u naučnoj javnosti, sve donedavno, nije se ni znalo, međutim, naporima Muzeja u Sentandreji i zahvaljujući saradnji s Galerijom Matice srpske, ova slika biće prvi put izložena u Srbiji i dostupna široj javnosti. Svako novopronađeno delo Uroša Predića postaje osnov za novu priču koja, zasnovana na bogatoj arhivskoj dokumentaciji i istorijskoj građi, nadopunjuje sliku o srpskom građanskom životu krajem 19. i tokom prve polovine 20. veka. Ova izložba tako prenosi priču o jednoj porodici i njihovoj ikoni, kao i o putevima kojima su se - slika i porodica - zajedno kretale kroz vreme i prostor. Takođe, ona svedoči i o visokorazvijenoj svesti potomaka da porodičnu ikonu, koja uistinu predstavlja i nacionalno kulturno dobro, poklone Srpskom crkvenom muzeju u Sentandreji koji baštini i od zaborava čuva srpsku umetnost i kulturu na prostoru današnje Mađarske.

Ko je bio Stevan Vujić?

Stevan Vujić je imao trgovačku radnju na glavnom trgu Sentandreje, a posle je imao nekoliko trgovina i u Budimpešti. On je neko vreme bio i predsednik Srpske crkvene opštine u Sentandreji. Autori izložbe su dr Kosta Vuković, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sentandreji i dr Snežana Mišić, muzejska savetnica Galerije Matice srpske.

Slika s predstavom Svetog Georgija, zajedno s fotografijama i dokumentarnim materijalom, biće izložena u Sobi za prepuštanje umetnosti u Galeriji Matice srpske do 30. avgusta.

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