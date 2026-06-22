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Siniša Pavić je u seriji "Porodično blago" stvorio najikoničniji duo, braću Tiku Špica, kojeg je igrao Predrag Smiljković i njegovog brata Đošu, čiji je lik oživeo Bogoljub Mitić.

O prijateljstvu

O njihovim dogodovštinama se i danas govori, a Predrag Smiljković je jednom govorio o svom odnosu sa kolegom i prijateljem, te otkrio zbog čega su se u jednom momentu strašno udaljili.

Pogledajte u galeriji nezaboravne scene Tike i Đoše:

1/7 Vidi galeriju Bogoljub Mitić Đoša i Predrag Smiljković Foto: Printscreen/RTS

- Ja sam Đošu venčao i krstio njegovu decu Nataliju i Olgu. Nije me slušao, a blagovremeno sam apelovao da se mane alkohola i estrade. Sećam se da kada smo počeli da se bavimo ovim poslom, on je imao 99, a kada je umro 160 kilograma. Taj podatak govori kojim načinom života je živeo... - rekao je Smiljković.

Bogoljub Mitić je preminuo pre devet godina, a tada je imao svega 49 godina.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao Đošin ispraćaj na večni počinak:

1/12 Vidi galeriju Bogoljub Mitić Đoša sahrana Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Nebojša Mandić

- Pošto je imao tromb, lekari su ga upozoravali, ali on nije slušao ni njih. Mi smo se zbog toga jedno vreme i malo udaljili jer moje pravilo je da, kada se radi, alkohola nema. Nije želeo da se vrati na pravi put - dodao je glumac.

Kako su nastali Tika i Đoša?

Govoreći o odlasku svog kuma i prijatelja Predrag je otkrio i kako su nastali kultni junaci.

Bogoljub Mitić Đoša, Predrag Smiljković u seriji Porodično blago Foto: Printscreen RTS

- Ljut sam na njega što je rano otišao i tako nesmotreno. Meni lično kao kumu i saborcu užasno nedostaje. Setim se njega svaki dan. Nas dvojica smo odrasli zajedno i iz tog našeg druženja i priča nastali su Tika i Đoša, koji su bili inspiracija i Siniši Paviću. Nas dvojica mogli smo kao glumci mnogo više. To je tako kad vas stave u kalup i igrate jednu ulogu celog života - zaključuje glumac.

I posle "Porodičnog blaga" ostao je Tika Špic

Predraga i danas ljudi na ulici oslovljavaju imenom lika iz serije, što mu nimalo ne smeta.

Milan Lane Gutović, Predrag Smiljković Foto: Aleksandar Pavlović

- Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: "Ma, odakle se mi znamo?", a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju… - rekao je jednom prilikom kroz smeh Predrag Smiljković.

Predrag Smiljković Foto: Printscreen/Instagram

Lik Tike Špica oživeo je i u seriji "Bela lađa", koja iznova oduševljava publiku, a njegove anegdote sa Lanetom Gutovićem se i dalje prepričavaju.

Pogledajte video: Predrag Smiljković o kolegama