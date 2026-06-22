Tokom juna, meseca posvećenog projektu „ Film živi “, publika je ponovo imala priliku da otkrije vanvremenska dela srpske i jugoslovenske kinematografije u savremenom 4K ruhu.

TS Media , multimedijalni segment kompanije Telekom Srbija, tokom juna je, u saradnji sa Sava Centrom, organizovao niz besplatnih projekcija remasterizovanih domaćih filmova u okviru projekta „ Film živi “. Kroz tri filmske večeri, brojna publika uživala je u nekim od najznačajnijih ostvarenja domaće kinematografije, predstavljenim u restauriranim verzijama sa unapređenom slikom i zvukom.

Veliko interesovanje gledalaca za filmove „Ljubavni život Budimira Trajkovića“, „Kako je propao rokenrol“, „Skupljači perja“, „Povratak otpisanih“, „Balkan ekspres“ i „Moj tata na određeno vreme“ još jednom je pokazalo da istinski filmski klasici ne poznaju vreme i da zauzimaju posebno mesto u kulturnom identitetu našeg regiona.

Kao jedan od najznačajnijih projekata očuvanja nacionalne filmske baštine, „Film živi“ iz godine u godinu doprinosi restauraciji i digitalizaciji nasleđa nekadašnjeg „Avala filma“. Kroz ovaj projekat, Telekom Srbija sistematski radi na tome da najveća dela domaće kinematografije sačuva i učini dostupnim novim generacijama gledalaca.

„Naša obaveza nije samo da stvaramo nove priče, već i da sačuvamo one koje su oblikovale generacije. Kroz projekat ‘Film živi’, Telekom Srbija potvrđuje svoju posvećenost očuvanju srpske kinematografije i vraćanju vanvremenskih filmskih klasika tamo gde i pripadaju – pred publiku“, izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekom Srbija.