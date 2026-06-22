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Predstava Ateljea 212 "Moje pozorište", autora i reditelja Borisa Liješevića, osvojila je dve nagrade na upravo završenim jubilarnim 50. Danima satire Fadila Hadžića u Kerempuhu u Zagrebu. Stručni žiri u sastavu Ana Tomović (rediteljka), Zinka Kiseljak (dramaturškinja) i Enes Vejzović (glumac) dodelio je nagradu za najbolju režiju Borisu Liješeviću, "reditelju koji ovim introspektivnim projektom beskompromisno preispituje vlastite granice i granice vlastitog umeća".

Boris Liješević Foto: JDP/Svetlana Paroški



- Liješević je ogolio sebe kao čoveka i kao umetnika. Razotkriva svoje najdublje istine i tajne. Pokazuje nam svoj umetnički proces, uspevajući to staviti na veću razinu kolektivnog iskustva, gde se svako u publici može prepoznati i uspostaviti odnos prema vlastitoj istini - navodi se u obrazloženju.

Nebojša Cile Ilić Foto: Zorana Jevtić

Nagradu za najbolju mušku ulogu "Mladen Crnobrnja Gumbek" dobio je Nebojša Ilić, koji je, po mišljenju žirija, "suvereno, glumački zrelo pristupio ulozi reditelja u predstavi Borisa Liješevića 'Moje pozorište', koja se bavi preispitivanjem svrhe umetničkog delovanja. S velikom dozom humora i samoironije, istovremeno komunicira s rediteljem na sceni i publikom. Vešto balansira između detinjstva i zrelosti jednog umetnika opterećenog pitanjima 'ko sam ja', istovremeno donoseći na scenu svoj specifičan glumački habitus i šarm, kojim jako dobro prenosi emocije na publiku."

Prva proba predstave "Moje pozorište"

1/5 Vidi galeriju Moje pozorište prva proba Foto: Anđa Brstina



Atelje 212 izabran je u zvaničnu selekciju ovogodišnjeg jubilarnog festivala po izboru selektorke Vedrane Klepice, uz još 12 predstava.

Festival Dani satire Fadila Hadžića je međunarodni festival Satiričnog pozorišta Kerempuh, koji se održava svake godine u junu od 1976. godine. Ova prestižna manifestacija okuplja najkvalitetnija satirička i komediografska ostvarenja iz Hrvatske i inostranstva s ciljem promovisanja scenske satire, kritičkog promišljanja društva kroz humor i afirmacije kako domaćih, tako i regionalnih i međunarodnih pozorišnih dometa u ovom žanru.

Predstava "Moje pozorište" pobedila je nedavno na Sterijinom pozorju u Novom Sadu, a deo podele su Ana Mandić, Vojin Ćetković, Branka Šelić, Bojan Žirović i reditelj.

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