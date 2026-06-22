Jedan od najtalentovanijih mladih srpskih umetnika, pijanista Bogdan Dugalić obradovao je ljubitelje klasične muzike novim albumom "Chiaroscuro" , koji je zvanično objavljen pod etiketom izdavačke kuće "KNS klasikal" . Nosač zvuka donosi pažljivo osmišljen repertoar, koji slušaoce vodi kroz paletu različitih muzičkih epoha i emocija. Program otvaraju graciozni Mocartovi komadi i njegov duboko refleksivni Rondo u A-molu , dok centralni deo albuma zauzimaju retko izvođena dela portugalskog kompozitora Viktora Maseda Pinta. Druga polovina albuma donosi pravu eksploziju romantizma - monumentalnu Šopenovu Sonatu za klavir br. 2 , poznatu po čuvenom Posmrtnom maršu , kao i Listov Mefisto valcer br. 1 , koji demonstrira vrhunsku virtuoznost i teatarsku dramatičnost mladog pijaniste.



Bogdan Dugalić (rođen 2003. godine) važi za jednog od najperspektivnijih pijanista svoje generacije. Srednje muzičko obrazovanje stekao je u Muzičkoj školi "Mokranjac" u Beogradu (klasa M. Đorđević). Trenutno studira na Univerzitetu Mocarteum u Salcburgu, u Austriji (klasa P. Giljilova), kao i na Akademiji Perozi u Bjeli, u Italiji (klasa K. Bogina). Dobitnik je više od trideset nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Njegov izuzetan talenat potvrđen je nizom istorijskih uspeha, među kojima se izdvaja nedavni trijumf na Međunarodnom Mocartovom takmičenju u Salcburgu 2026. godine, na kojem je osvojio prvu nagradu, nagradu publike i Specijalnu nagradu IGNM. Našoj javnosti je poznat i kao sin glumca Nebojše Dugalića.