Srpski pijanista polako osvaja i svet: Bogdan Dugalić objavio novi album "Chiaroscuro" za velikog stranog izdavača
Jedan od najtalentovanijih mladih srpskih umetnika, pijanista Bogdan Dugalić obradovao je ljubitelje klasične muzike novim albumom "Chiaroscuro", koji je zvanično objavljen pod etiketom izdavačke kuće "KNS klasikal". Nosač zvuka donosi pažljivo osmišljen repertoar, koji slušaoce vodi kroz paletu različitih muzičkih epoha i emocija. Program otvaraju graciozni Mocartovi komadi i njegov duboko refleksivni Rondo u A-molu, dok centralni deo albuma zauzimaju retko izvođena dela portugalskog kompozitora Viktora Maseda Pinta. Druga polovina albuma donosi pravu eksploziju romantizma - monumentalnu Šopenovu Sonatu za klavir br. 2, poznatu po čuvenom Posmrtnom maršu, kao i Listov Mefisto valcer br. 1, koji demonstrira vrhunsku virtuoznost i teatarsku dramatičnost mladog pijaniste.
Bogdan Dugalić niže uspehe
- Albumom "Chiaroscuro" slušaoci su pozvani u svet u kojem koegzistiraju briljantnost i introspekcija i gde svako odsvirano delo doprinosi jednoj široj, koherentnoj muzičkoj priči - navode iz izdavačke kuće "KNS klasikal".
Bogdan Dugalić (rođen 2003. godine) važi za jednog od najperspektivnijih pijanista svoje generacije. Srednje muzičko obrazovanje stekao je u Muzičkoj školi "Mokranjac" u Beogradu (klasa M. Đorđević). Trenutno studira na Univerzitetu Mocarteum u Salcburgu, u Austriji (klasa P. Giljilova), kao i na Akademiji Perozi u Bjeli, u Italiji (klasa K. Bogina). Dobitnik je više od trideset nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Njegov izuzetan talenat potvrđen je nizom istorijskih uspeha, među kojima se izdvaja nedavni trijumf na Međunarodnom Mocartovom takmičenju u Salcburgu 2026. godine, na kojem je osvojio prvu nagradu, nagradu publike i Specijalnu nagradu IGNM. Našoj javnosti je poznat i kao sin glumca Nebojše Dugalića.
Album "Chiaroscuro" od danas je dostupan globalnoj publici i može se preslušati na svim vodećim digitalnim platformama, uključujući Spotifaj, Amazon, Ajtjuns i Jutjub.