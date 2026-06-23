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S poslednjim izvođenjima baleta "Vragolanka" i gostovanjem na Festivalu u Viminacijumu, gde je Balet Srpskog narodnog pozorišta otvorio festival koreografskim triptihom "Negde izvan planeta", u koreografiji Anabel Lopez Očoe, može se konstatovati da je više od 30.000 ljudi tokom protekle sezone gledalo predstave novosadskog baleta. Odigrano je 36 predstava na matičnoj sceni u Novom Sadu, ali i 15 predstava na gostovanjima u zemlji i inostranstvu. Ansambl je osvežen mladim umetnicima s najboljih evropskih baletskih akademija, ali i igračima s međunarodnim iskustvom, s kojima je imala prilike da razgovara ekipa Kurira.

Scene iz spektakla "Negde izvan planeta"

1/27 Vidi galeriju Balet Negde izvan planeta Foto: Leonard Binello



- Nakon prvog sastanka sa Ajom Jung, uz ponudu da dođem u Novi Sad, zaista me je impresionirala njena ambicija da uvođenjem savremenog repertoara i gostovanja osveži ansambl i da mu novi značaj. U tom trenutku nisam znala da će se sve što je planirala zaista ostvariti, ali me je svakako odmah ubedila da dođem! Na mnogo načina deluje kao san to što sam imala priliku da igram toliko različitih baleta, uloga i savremenih koreografskih dela, kao i da ove godine gostujem u Bosni i Hercegovini, Italiji, Grčkoj i Mađarskoj. Direktorkin uticaj u baletskom svetu je veoma očigledan, ona nam otvara brojne mogućnosti i promoviše ansambl. To što sam izabrana da budem deo njene vizije znatno je uticalo na moju odluku da ostanem u Srbiji - kaže Kurir Morgan Renolds.

Morgan Renolds Foto: Srpsko narodno pozorište



Njene kolege, kao i ona, na prvi pogled su se zaljubile u Novi Sad.

- Kad nisam u pozorištu, druženje s prijateljima mi je veoma važno. Volimo da otkrivamo nova mesta za izlazak i dobru hranu, a kada je lepo vreme, često provodimo vreme na Štrandu. Jedna od stvari koja me je najviše iznenadila kad sam došla u Srbiju bila je toplina i gostoprimstvo ljudi. Novi Sad ima opušteniju atmosferu u poređenju s mnogim većim gradovima, na šta mi je u početku bilo potrebno malo vremena da se naviknem, ali sam to vrlo brzo zavolela - ističe Ajvi Grifits i dodaje da SNP ima bogatu istoriju i veliko poštovanje prema klasičnom baletu, što predstavlja važan temelj za razvoj igrača.

Ajvi Grifits Foto: Srpsko narodno pozorište



- Život van pozorišta je veoma prijatan, uživam u šetnjama i otkrivanju novih kafića, a dopada mi se i to što je gotovo sve relativno blizu. Dolazeći iz Sao Paula u Brazilu, metropole s veoma brzim ritmom života, prelazak u Novi Sad zahtevao je period prilagođavanja. Ono što me je najviše iznenadilo, i to u veoma pozitivnom smislu, jeste iskrena gostoljubivost i srdačnost ljudi, koji su uvek veoma otvoreni i predusretljivi prema strancima. S druge strane, morala sam da se naviknem na sporiji tempo grada. U početku mi je to predstavljalo izazov, ali danas smatram da je upravo ta ravnoteža između intenzivnog rada koji imamo u pozorištu i miru koji Novi Sad pruža jedna od najvećih privilegija života ovde - iskrena je Žilijen Fisler.

Žilijen Fisler Foto: Srpsko narodno pozorište



Hju Luis je u Srpsku Atinu stigao iz Engleske.

- Preseljenje u Novi Sad u početku je svakako bilo veliki šok. Nakon tri godine provedene u Londonu, jednom od najvećih i najužurbanijih gradova na svetu, bilo mi je potrebno vreme da se prilagodim potpuno drugačijem tempu života. Međutim, upravo je taj kontrast jedna od stvari u kojima najviše uživam ovde. Ljudi su srdačni i gostoljubivi, a vlada mirna atmosfera, koja omogućava bolji balans između poslovnog i privatnog života. Van pozorišta volim da istražujem grad, provodim vreme s prijateljima i uživam u sporijem ritmu koji Novi Sad pruža - zaključuje Luis.

Hju Luis Foto: Srpsko narodno pozorište



Džon Hinton-Ejveri deli njegovo mišljenje o Novom Sadu:

Džon Hinton-Ejveri Foto: Srpsko narodno pozorište



- Posebno mi se dopada što je Aja Jung angažovala izuzetne koreografe i gostujuće umetnike, čime je pružila velike mogućnosti svim igračima. Njena otvorenost prema novim idejama stvara okruženje u kojem igrači zaista mogu da se razvijaju. Saradnja s njom od početka je predstavljala izuzetno pozitivno iskustvo.

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