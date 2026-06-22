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Šesnaesto izdanje Arsenal festa, koje će biti održano od 25. do 27. juna u kragujevačkom Kneževom arsenalu, zvanično je najavljeno na konferenciji za medije održanoj u Klubu RTS, uz podršku domaćina Radio Beograda 202.

Arsenal fest Foto: Live Production



Organizatori su predstavili ovogodišnji program, najavili dobitnika tradicionalne nagrade "Mikica Zdravković" za doprinos razvoju muzičke i kulturne scene Srbije i regiona Bajagu, ali i saopštili jednu od najznačajnijih novina u festivalskoj infrastrukturi - nakon 15 godina Di-džej eksploziv stejdž seli se iz prostora stare Čaurnice u dvorište Top pivnice, u okviru kompleksa Kneževog arsenala.

Kako je saopšteno na konferenciji, do promene lokacije došlo je nakon procene Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture koja se odnosi na bezbednost i očuvanje prostora stare Čaurnice. Nova lokacija omogućiće nesmetano odvijanje programa uz poštovanje svih propisanih mera zaštite industrijskog nasleđa po kom je Arsenal fest već prepoznatljiv.

Govoreći o ovogodišnjem programu, organizatori su istakli da se Arsenal fest ove godine u velikoj meri vraća snažnijem gitarskom zvuku koji je decenijama predstavljao jedan od njegovih zaštitnih znakova.

Pogledajte kako je bilo prošle godine na Arsenalu

1/27 Vidi galeriju Arsenal Fest 2025 Foto: Live Production

- Arsenal fest je tokom prethodnih petnaest godina izgradio reputaciju festivala koji neguje autentičnost, žanrovsku raznolikost i alternativni duh. Upravo zato ovogodišnje izdanje nosi jednu posebnu energiju i, na radost mnogih vernih posetilaca, vraća snažniji gitarski zvuk na festivalske bine - poručeno je na konferenciji.

Bend The Cardigans Foto: Ketil Martinsen / Gonzales Photo



Kao najbolju potvrdu takvog programskog opredeljenja organizatori su naveli nastupe bendova Paradajz lost, Sonata Arktika, Destrakšen, Napalm Det i Kokni ridžekts, koje je novinar Nemanja Đorđević u svom autorskom tekstu opisao kao "pet bendova s distorzijom zbog kojih treba da se pojaviš na Arsenal festu".

Istovremeno, Arsenal ostaje dosledan ideji žanrovske raznovrsnosti. Prvog festivalskog dana na Mejn stejdž stižu švedske pop ikone devedesetih Kardigans, čiji su hitovi "Lovefool", "My Favourite Game" i "Erase/Rewind" obeležili jednu muzičku epohu, dok će drugog dana publika imati priliku da vidi nastup jednog od najuticajnijih elektronskih sastava svih vremena - Andervorld, autora kultne numere "Born Slippy", nezvanične himne filma "Trainspotting".

Posebnu pažnju javnosti privuklo je i uvrštavanje mladog regionalnog fenomena Jakova Jozinovića u ovogodišnji program. Organizatori su istakli da će upravo on otvoriti program na Mejn stejdžu prvog festivalskog dana.

Grupa Lavina Foto: Ilija Ilić

Tokom tri festivalska dana publiku očekuje više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Među potvrđenim imenima nalaze se Partibrejkersi, S. A. R. S., Kralj Čačka, Manjifiko, Lavina, Goran Bare i Majke, Negativ, Marko Luis, Ditur, Repetitor i brojni drugi izvođači.

Nažalost, tokom konferencije za medije saopšteno je da Konstrakta ipak neće biti u mogućnosti da nastupi na ovogodišnjem Arsenal festu zbog zdravstvenih razloga, tj. povrede koja joj trenutno onemogućava da nastupa i peva. Ona je organizatorima uputila poruku u kojoj je izrazila veliko žaljenje što zbog povrede neće biti u mogućnosti da nastupi na Arsenal festu, zahvalila je publici na razumevanju i poručila da se iskreno nada da će se već sledeće godine družiti sa "arsenalcima" na nekoj od festivalskih bina.

Foto: Ivan Miladinović



Arsenal fest 2026. biće održan od 25. do 27. juna u prostoru Kneževog arsenala u Kragujevcu, a ulaznice za sva tri festivalska dana i dalje su dostupne putem Tickets.rs.

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