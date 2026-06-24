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Drugi po redu roman kultnog srpskog pisca Srđana Valjarevića - "Ljudi za stolom" imaće novo izdanje u Laguni. Podjednako inovativan i aktuelan, a univerzalan i originalan kao i njegov proslavljeni roman "Komo", napisan je i prvi put objavljen 1994. kad je u Jugoslaviji besneo rat i kada su mnogi mladi ljudi emigrirali iz zemlje trbuhom za kruhom bežeći od stradanja i nesreće. Radnja se odigrava u Amsterdamu i kroz razgovor dvojice protagonista prati teške sudbine njihovih izbeglih prijatelja, rođaka, poznanika...

Korice novog izdanja Foto: Promo

Dva mlada čoveka razmenjuju iskustva svog izbegličkog života poredeći život u Amsterdamu sa onim u Beogradu, pri čemu je svako poglavlje podeljeno na dva dela: jedno koje upečatljivo i snažno, jednostavnim stilom i s lirskim nabojem, opisuju svakodnevne tegobe i situacije u novom i tuđem okruženju, i drugo koje u dramskom maniru, bez opisa i dodataka, daje duhovit, ležeran, ali često potresan i dirljiv dijalog dvojice mladića.

Valjarević je ovaj roman pisao dok je boravio u Holandiji: "Pisanje u Amsterdamu me je držalo dalje od očajavanja što ne ide onako kako sam želeo. Pisao sam sve vreme dok sam bio u Holandiji. Obavio sam na kraju taj posao u Narodnoj biblioteci, stara sveska je bila prepisana u novu, i ostavio sam je u fioci u roditeljskom domu, dakle, na sigurno mesto. Posle sam bio slobodan, mogao sam da idem dalje."

Promocija knjige Srđana Valjarevića Foto: Laguna

Ponuda za objavljivanje teksta stigla je godinu dana nakon što je tekst bio sređen: "Neke anegdote sam morao da izbacim. Nije im bilo mesto u toj knjizi. Bio je to dokumentarni rukopis, sa malo, nazovimo je, prozne režije, i glavnim likovima, naturščicima. Nisam imao nikakve književne ambicije, ono što sam pisao onda, tamo, u Amsterdamu, nisam mogao niti želeo da kasnije izvrćem, nisam želeo da od toga pravim priču, zaplete i rasplete. Nije ih ni bilo. To onda, tamo, to je bilo pisanje tada, tog trenutka. Nisam ništa mogao kasnije da menjam. Niko ne živi onda, ni ja ne živim onda, i ja živim sada. Tako je bilo. Tako jeste. To me je i zanimalo. Sada, posle trideset i pet godina, o svemu tome isto mislim. Sve je tako bilo. Sada, ničeg od toga nema."

"Ljude za stolom" Srđana Valjarevića možete pronaći od danas u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.

Bonus video: Valjarević kod Basare