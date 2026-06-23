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Ljubitelji autentičnog zvuka legende romske muzike Šabana Bajramovića jedva su dočekali festival "Me sem Šaban" (Ja sam Šaban), koji je sinoć, devetu godinu zaredom, održan na Letnjoj pozornici tvrđave u Nišu. Ređale su se pesme "Đelem, đelem", "Mangava daje", "Erdelezi" i druge, uz koje su Nišlije i drugi gosti igrali i zajedno pevali sa bendom "Crne mambe", na čelu sa inicijatorom i organizatorom festivala, Nebojšom Saitovićem Saitijem.

U Nišu poznato ime, Neša Saita, kaže da je autor preko 700 pesama, od kojih su mnoge i danas hitovi, zaslužuje da ima ovakav festival.

Foto: Kurir/ M.S.

- Šaban nije bio samo legenda kao autor, već je živeo muziku, a mi ovde na bini sećamo se ne samo na tu muziku, već i na jedno vreme u kome je on stvarao. Šabanovu veliku slavu su donela njegova izvođenja džez i bluz kompozicija, tako će publika i to čuti. Čuveni časopis Tajms ga je uvrstio na listu 10 najboljih bluz pevača svih vremena, a to sve govori o njegovom glasu - rekao nam je Saitović.

"Crne mambe" koje su nastupale i sa Džipsi Kingsima su pored svojih pevača Nina Dumitrua, pevačice Jelene imale i specijalne goste, a to su perkusionista i pevač Raul Sanduval i violinista Petar maksimović koji je iz Beča stigao za ovu priliku. Na trubi je bio momak Nebojša Sejdić, za koga se postavlja pitanje da li je premašio slavu svog dede i pradede, Feata i Rustema Sejdića, a koji je bio trubač Gvozdenog puka za vreme Prvog svetskog rata.

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