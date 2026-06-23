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Deveto izdanje Ravno Selo film festivala biće otvoreno 25. juna u Ravnom Selu velikim koncertom filmske muzike. Gošća će biti Milena Vučić ali zvezde Pozorišta na Terazijama Slobodan Stefanović, Olivera Bacić, Dušica Novaković, Tanja Živković i Arsenije Tubić.

Milena Vučić podelila trenutak iz porodičnog doma Foto: Marko Arsić

Jedna od važnih tradicija festivala je i program "Lice u fokusu", kojim Lazar Ristovski svake godine skreće pažnju na glumca ili glumicu čiji talenat, rad i scensko prisustvo zaslužuju posebnu pažnju. Ovogodišnje Lice u fokusu je mlada glumica Lenka Petrović. Naslednica Ogle Odanović i Dragana Petrovića Peleta pripada novoj generaciji glumica čiji rad već sada pokazuje snažan umetnički potencijal, sigurnost pred kamerom i scensku prisutnost koja najavljuje značajne uloge u godinama koje dolaze.

Foto: Nebojša Babić

Nakon svečanog otvaranja, glavni festivalski program biće otvoren filmom "Nirnberg" reditelja Džejmsa Vanderbilta, psihološkim trilerom sa Raselom Krouom u ulozi Hermana Geringa i Ramijem Malekom u ulozi američkog vojnog psihijatra. Film se vraća jednom od najvažnijih suđenja u istoriji: suđenju nacističkim ratnim zločincima u Nirnbergu i otvara pitanja krivice, odgovornosti, moći, istine i jezika pravde.

Scena iz filma Nirnberg Foto: Scott Garfield/DSC08867.ARW