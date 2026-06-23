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U Narodnom pozorištu u Beogradu 23. juna počele su probe predstave "Sumnjivo lice", po tekstu najvećeg srpskog komediografa Branislava Nušića, u režiji Nikole Bundala.

Premijera je planirana sredinom oktobra na sceni "Raša Plaović", a u podeli su Igor Đorđević (Jerotije Pantić), Anja Mandić (Anđa), Vaja Dujović (Marica), Jovan Jovanović (Žika), Andrej Nježić (Đoka), Danilo Lončarević (Milislav), Vučić Perović (Aleksa Žunjić), Marko Todorović (Vića) i Nemanja Stamatović (Gazda Miladin).

Branislav Nušić Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia



Nušić je ovaj komad, koji se na komičan način bavi korumpiranim stanjem državnih činovnika u Srbiji tokom režima Obrenovića, pisao između 1887. i 1888. godine. On živopisno ilustruje policijsku vlast u unutrašnjosti i pokazuje svu njenu ograničenost i birokratsku zatucanost.

Zaplet je vodviljski i vezan za dva pisma, službeno i ljubavno. Ljubavna priča podstiče glavni zaplet i prepliće se sa njim u ključnim i najzanimljivijim trenucima.

Nušić vešto manipuliše informacijama i postiže snažnu dramsku ironiju, najjaču u onom trenutku kada je publika više informisana od junaka, odnosno kada ona zna da je kao sumnjivo lice uhapšen Đoka, verenik kćeri policijskog kapetana Jerotija Pantića.

I u ovom komadu Nušić ističe vitalizam negativnih junaka jer oni uvek žele više i smatraju da im je sve dozvoljeno. S druge strane u njihovom šarmu i duhovitosti prepoznajemo „nušićevski optimizam“.



Umetnički direktor Drame ocenio je da je „Sumnjivo lice“ komad koji je „daleko od toga da bude naivan“ i da uvek pokazuje našu trenutnu zrelost.

„To je tako već 150 godina. Ovaj komad nepogrešivo i na fin način postavlja matematički tačne parametre o tome koliko smo, i pojedinačno i kao društvo, zreli u datom trenutku. Danas živimo u epohi u kojoj smo jedni drugima postali sumnjiva lica - od bračnih, porodičnih i komšijskih odnosa, pa sve do društvenih, političkih i ideoloških. Čak nas i veštačka inteligencija danas posmatra kao sumnjiva lica, jer smo za nju samo prelazna faza ka nečem drugom. Zato mislim da je ovo najbolji momenat da se nasmejemo sami sebi, ali ne kroz gorku satiru. Lako je biti ideološki pametan i deliti lekcije; potrebno je da se osvrnemo jedni na druge kao ljudska bića. Duboko verujem da je ovo vreme u kojem moramo da vratimo komediju kao lek za lične i društvene probleme. Ipak, kao umetnici imamo odgovornost, jer lek koji doziramo može postati i otrov. Ovo je novi trenutak u epohi u kojoj Narodno pozorište treba da bude hrabro, kreativno, opušteno i dobronamerno. Sa ovim komadom priželjkujem veliki hit, ali mi je kao gledaocu još važnije da u svetu u kojem nedostaje smeha i ljubavi iskoristimo taj smeh kako bismo povratili ljubav, opuštenost i postali celovitija ljudska bića“, poručuje Zoran Stefanović.

Zoran Stefanović Foto: ZZELJKO JOVANOVICH/ZZELJKO JOVANOVICH



Bundalovo polazište za tumačenje „Sumnjivog lica“ ne ide u pravcu klasične, lagane komedije, već se svesno naslanja na grotesku i crnu komediju prožetu jezom i bizarnošću.

„Komad posmatram iz drugačijeg, bočnog ugla, stavljajući centralni akcenat na niži činovnički aparat, a ne samo na pojedinca na čelu. Fokus predstave je na celom sistemu i delovima teksta koji se u inscenacijama često nepravedno skraćuju ili zanemaruju. Sukob i paranoju izmeštam unutar samog kolektiva gd‌e, vođeni time da je čovek čoveku vuk, potčinjeni činovnici međusobno podmeću, cinkare i jedni druge targetiraju kao pretnju. Kroz takav humor ne želim da morališem, već da podstaknem publiku da se nasmeje sebi i zapita koliko sami doprinosimo društvenim anomalijama, jer sistem smo zapravo svi mi. I u tome leži aktuelnost ovog komada, jer ono što je zajedničko sa vremenom kada je komad napisan – jesmo mi“, smatra mladi reditelj Bundalo kome će ovo biti prvi angažman u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Foto: Narodno pozorište Beograd



Dramaturg je Goran Starčević, a u umetničkom timu su i Dragana Purković Macan (scenograf), Marija Marković Milojev (kostimograf), Petar Topalović (kompozitor), Marija Milenković (scenski pokret) i Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor).

Producenti su Jasmina Urošević i Marija Kovačević, inspicijent je Sanja Ugrinić Mimica, a sufleri Marija Nedeljkov i Ljubica Raković.

Biće ovo šesta premijera "Sumnjivog lica" u Narodnom pozorištu u Beogradu, u kojem je i praizveden 29. maja 1923. godine.