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U Narodnom pozorištu u Beogradu održana je prva konferencija za medije na kojoj je predstavljen koncept i program 59. Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala (Bitef). Prisutnima su se obratili vršilac dužnosti sekretara za kulturu Grada Beograda, Jelena Medaković, i predsednik Odbora Bitef i selektor ovogodišnjeg izdanja, Spasoje Ž. Milovanović. Festival će se održati od 14. do 20. septembra, a samo iz gradske kase je izdvojeno 27 miliona dinara.

Sumnja u konačnu istinu

Selektor Spasoje Ž. Milovanović istakao je da se ovogodišnji Bitef održava pod sloganom "Usudi se da saznaš". Ovaj provokativni slogan nije unapred zadata tema iz koje su birane predstave, već je proistekao kao zajednička nit i posledica nakon što je stručni tim odgledao 87 domaćih i inostranih pozorišnih ostvarenja. Od tog ukupnog broja, u skladu sa produkcionim mogućnostima, selektovano je sedam reprezentativnih ostvarenja koja dolaze iz Argentine, Libana, Slovenije, Crne Gore, Portugala i Italije. Boje Srbije brani predstava "Crno zlato", a kompletan program biće objavljen narednih dana.

Spasoje Ž. Milovanović Foto: Tanja Drobnjak



Milovanović je naglasio da ove predstave na jednom mestu ne okuplja ista estetika niti identična tema kojom se bave, već jedan specifičan pogled na svet koji karakteriše "otvorena sumnja da postoji konačna istina". Izabrane predstave, naime, preispituju određene događaje, ali i načine na koje se oni interpretiraju u savremenosti. Kao upečatljiv primer navedena je predstava "Predmet Medeja" Crnogorskog narodnog pozorišta, u režiji Dijega Debree, gde slavni Euripidov klasik zapravo postaje poligon za tumačenje naših društvenih situacija i načina na koji mi interpretiramo poznate narative.

Spasoje i Jelena Foto: Tanja Drobnjak



- Slogan festivala stoga predstavlja otvoren poziv na proces učenja i saznavanja, on ohrabruje publiku da se pokrene i uloži napor pre donošenja konačnih sudova i opredeljivanja za jednu stranu - rekao je Milovanović.

Govoreći u ime osnivača festivala, Jelena Medaković je ispred Sekretarijata za kulturu naglasila ogromnu stratešku i međunarodnu važnost koju Bitef donosi prestonici, ističući da festival predstavlja izuzetnu dodatnu vrednost za celokupno kulturno nasleđe grada. Saopšteno je da je finansijska konstrukcija ove godine značajno ojačana zahvaljujući rebalansu gradskog budžeta. Prvobitna sredstva od 20 miliona dinara uvećana su za još sedam miliona.

Jelena Medaković Foto: Tanja Drobnjak

Na konferenciji je posebno istaknuta važnost solidarnosti i saradnje beogradskih pozorišta. Medakovićeva se zahvalila Narodnom pozorištu na gostoprimstvu, ali i Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Beogradskom dramskom pozorištu i malom pozorištu "Duško Radović", ustanovama koje su nesebično ustupile svoje scenske prostore za realizaciju glavnog i pratećih programa.

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