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Premijera nove humorističke HBO Original serije "Život, Lari i potraga za nesrećom“ (Life, Larry And The Pursuit Of Unhappiness) biće 27. juna na HBO Max striming platformi. Premijera na HBO 3 kanalu će biti 28. juna u 21:55 h. Nove epizode ove sedmodelne serije izlaziće jednom nedeljno sve do finala sezone 8. avgusta.

Oni koji ne poznaju istoriju, osuđeni su da gledaju kako je Lari Dejvid ponavlja.

Uz Larija Dejvida, serija uključuje odabrane glumce iz serije "Curb Your Enthusiasm" kao i poznate gostujuće zvezde.

Pogledajte fotografije iz nove serije "Život, Lari i potraga za nesrećom"

1/12 Vidi galeriju Nova serija Život, Lari i potraga za nesrećom Foto: HBO

Seriju su napisali i izvršno producirali Lari Dejvid i kokreator Džef Šafer, koji ujedno potpisuje i režiju. Izvršni producenti su i Barak Obama, Mišel Obama, Itan Luis i Vini Malhotra u ime produkcijske kuće Higher Ground.

Produkcijsku kuću Higher Ground osnovali su Barak i Mišel Obama. Kompanija stvara nagrađivane projekte za televiziju, film, animaciju, podkaste i digitalne formate. Do sada je osvojila Oskara za film American Factory, uz još tri nominacije za Oskara, 12 nominacija za Emi i tri nominacije za Gremi nagrade.