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Deseto izdanje takmičenja okupilo je mlade muzičare iz različitih krajeva Srbije, a učesnike u avgustu očekuje nastup na festivalu „Prva harmonika Srbije“ u Sokobanji.

Zvuci harmonike ispunili su Narodno pozorište u Leskovcu, gde je održano deseto izdanje Memorijalnog takmičenja mladih harmonikaša „Jakov Mitić“. Na sceni su se predstavili talentovani muzičari iz različitih delova Srbije, raspoređeni u više uzrasnih kategorija.

Vasilije Stojanović Foto: Privatna arhiva

Manifestacija je organizovana u okviru Leskovačkih letnjih festivala, a istovremeno predstavlja jedan od predtakmičarskih centara za festival „Prva harmonika Srbije – Sokobanja 2026“.

U čast virtuoza

Takmičenje nosi ime Jakova Mitića, proslavljenog leskovačkog harmonikaša, nekadašnje prve harmonike Jugoslavije i člana Narodnog orkestra Radio-televizije Srbije.

Okupljanjem mladih muzičara čuva se uspomena na njegov rad, ali i podstiču nove generacije da neguju tradicionalnu muziku i usavršavaju sviranje jednog od najzahtevnijih narodnih instrumenata.

Vasilije Stojanovic Foto: Privatna arhiva

Najbolji takmičari

U najmlađoj kategoriji, među petlićima, prvo mesto osvojio je Damjan Trišić. Drugi je bio Aleksandar Stanković, dok je treće mesto pripalo Petru Tasiću.

Među pionirima najuspešniji je bio Bogdan Kocić, ispred Aleksandra Pumpalovića i Dimitrija Stevića.

U kategoriji starijih pionira pobedio je Vuk Kostadinović. Drugo mesto osvojila je Emilija Ristić, a treće Vasilije Stojanović.

Prvo mesto među mlađim juniorima pripalo je Ignjatu Momčiloviću, drugo Mihajlu Janojliću, dok je trećeplasirani bio Mihajlo Petrović.

U kategoriji juniora nagrađen je Mateja Trišić.

Među seniorima pobedio je Luka Denčić, drugo mesto osvojio je Željko Jevremović, dok je treća bila Emilija Đorđević.

U kategoriji dueta mlađih od 15 godina nagradu su osvojili Damjan Trišić i Mihajlo Trišić.

Odlučivao stručni žiri

Nastupe mladih harmonikaša ocenjivao je tročlani žiri. Predsednik žirija bio je Siniša Vićentijević, umetnički rukovodilac Narodnog ansambla RTS-a.

U odlučivanju su učestvovali i kompozitor i harmonikaš Novica Nikolić Patalo, kao i Vojkan Nikodijević, predsednik Festivalskog odbora „Prve harmonike Srbije“.

Sledi Sokobanja

Organizatori su naveli da će pravo učešća na završnom takmičenju u Sokobanji imati nagrađeni, ali i ostali učesnici leskovačkog predtakmičenja. Festival „Prva harmonika Srbije – Sokobanja 2026“ biće održan od 4. do 6. avgusta.