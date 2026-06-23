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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas u Aranđelovcu ugovore o finansiranju i sufinansiranju projekata Narodnog muzeja Aranđelovac u oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa i digitalizacije kulturnih sadržaja koje je uručio predsedniku opštine Bojanu Radoviću.

Foto: Ministarstvo Kulture

Za realizaciju pet projekata Narodnog muzeja Aranđelovac, Ministarstvo kulture opredelilo je u 2026. godini sredstva u ukupnom iznosu od 12.578.690 dinara. Sredstva su odobrena za projekte „Arheološko istraživanje lokaliteta Dvorine – Madžarsko groblje, Venčac“, u iznosu od 2.000.000 dinara, „Gradina na Venčacu – arheološka istraživanja“ (1.100.000 dinara), „Konzervatorsko-restauratorski radovi na srednjovekovnom lokalitetu Dvorine – Madžarsko groblje u selu Banja kod Aranđelovca 4.000.000 dinara), „Konzervatorsko-restauratorski radovi na ostacima utvrđenog naselja na lokalitetu Gradina na Venčacu, Topola“ (5.000.000 dinara) i „Audio-vizuelni materijal Narodnog muzeja Aranđelovac za platformu E-kultura“ (478.690 dinara).

Foto: Ministarstvo Kulture

Ovi projekti usmereni su na istraživanje, zaštitu i očuvanje arheološkog i nepokretnog kulturnog nasleđa, kao i na njegovu savremenu prezentaciju putem digitalnih platformi, čime se doprinosi većoj dostupnosti kulturnih sadržaja građanima i stručnoj javnosti.

„Narodni muzej u Aranđelovcu je u ove tri godine zaista verni partner Ministarstvu kulture. U prethodne tri godine, 2024, 2025. i sada 2026. godine, Ministarstvo kulture je u opštinu Aranđelovac uložilo više od 42 miliona dinara, tačnije 42.148.000 dinara za 15 projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i 12 projekata u oblasti savremenog stvaralaštva. Ove godine, uvereni smo da stavljamo tačku i za neke ranije započete projekte privodimo ih kraju a reč je o pet veoma važnih projekata za dva bitna arheološka lokaliteta na području Narodnog muzeja u Aranđelovcu“, rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je pojasnio da je jedan lokalitet Dvorine Madžarsko groblje, koji je nedavno odlukom Narodne skupštine Republike Srbije utvrđen za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju a da je drugi Gradina na Venčacu, projekat iz oblasti digitalizacije namenjen audio-vizuelnoj obradi materijala Narodnog muzeja u Aranđelovcu.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ministarstvo kulture je od 2022. do 2026. godine, kroz programe zaštite kulturnog nasleđa, digitalizacije, savremenog stvaralaštva i konkurs „Gradovi u fokusu“, za projekte na teritoriji Opštine Aranđelovac opredelilo više od 65 miliona dinara.

Foto: Ministarstvo Kulture

Kontinuiranim ulaganjima u arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, muzejsku delatnost, digitalizaciju i razvoj kulturne infrastrukture, Ministarstvo kulture potvrđuje svoju posvećenost očuvanju kulturnog nasleđa i jačanju kulturnog života lokalnih zajednica širom Srbije.